國際政局中正在崛起　「全球南方」是何方神聖？

非洲、亞洲和拉丁美洲的許多主要國家不願意在烏克蘭戰爭中與北約站在一起，這讓「全球南方 」（Global South， 又稱「南方國家」或「南方世界」）這個詞再次成為焦點。



最近一篇新聞報道的標題如此發問：「為什麼如此多的全球南方國家支持俄羅斯？」；另一篇報道標題則指：「烏克蘭討好『全球南方』來試圖挑戰俄羅斯」。



但是，這個詞究竟是什麼意思，為什麼它最近幾年開始流行？



作者為美國波士頓大學Frederick S. Pardee長遠未來研究中心的暫代主任Jorge Heine

全球南方指的是世界上各種有時被描述為「發展中國家」、「欠發達」或「不發達」的國家。其中許多國家——儘管不是全部——位於南半球，主要在非洲、亞洲和拉丁美洲。

總的來說，它們較「全球北方」的國家——主要位於北美洲和歐洲，還有一些位於大洋洲和其他地區的富裕國家——更窮，收入不平等程度更高，人們的預期壽命更短，生活條件更惡劣。

超越「第三世界」

全球南方這個詞似乎是在1969年由政治社運分子Carl Oglesby首次使用。他在自由派天主教雜誌《Commonweal》中寫道，越南戰爭是全球北方「對全球南方統治」的歷史終結。

但直到1991年，標誌着所謂的「第二世界」結束的事件——蘇聯解體之後——這個詞才開始流行。

圖為2022年8月4日，肯尼亞民眾在參加完一場集會後離開。(Getty)

在此之前，對發展中國家、或尚未完全工業化的國家更常見的表述是「第三世界」。

這個詞是Alfred Sauvy在1952年創造的，比喻法國歷史上的三大產業：貴族、神職人員和資產階級。「第一世界 」指的是先進的資本主義國家；「第二世界」指的是以蘇聯為首的社會主義國家；而「第三世界」指的是發展中國家，當時許多國家仍處於殖民主義的桎梏之下。

社會學家Peter Worsley1964年出版的《第三世界： 國際事務中一股重要的新勢力》一書進一步普及了這個詞。該書還指出，三年前成立的「第三世界」是不結盟運動的骨幹力量，是對兩極化之下冷戰的反擊。

儘管Worsley對這個「第三世界」的看法是積極的，但這個詞卻與受貧窮、骯髒和不穩定困擾的國家聯繫在一起。「第三世界」成為由錫伯族獨裁者統治的香蕉共和國（貧窮且政府統治無道的中南美洲小國）的同義詞，並經過西方媒體得以傳播。

蘇聯的解體以及所謂的第二世界的結束，為 「第三世界 」一詞的消失創造了便利的藉口。這個詞的使用在1990年代迅速下降。

同時，「發達」、「發展中」或「欠發達」（的表述）也遭到批評，因為它們把西方國家作為理想，而把這個聯盟以外的國家描繪成落後的。

越來越多的人使用「全球南方」這一聽起來比較中性的詞彙來取代它們。

地緣政治，而非地理

「全球南方」一詞並與地理範疇無關。事實上，全球南方的兩個最大的國家——中國和印度——完全位於北半球。

相反，它的用法是指國家之間的政治、地緣政治和經濟共性的混合。

圖為2021年10月19日在斯里蘭卡的科倫坡港口。(Getty)

全球南方的國家大多為曾受到帝國主義和殖民統治的國家，非洲國家也許是其中最明顯的例子。這種歷史使這些國家與其他國家的關係發生變化，不再是過去主張依賴理論的學者所描述的世界政治經濟中心和邊緣的關係——或者簡單理解為「西方和其他國家」之間的關係。

鑑於過去全球南方的許多國家與全球北方之間的不平衡關係——無論是在帝國時代還是在冷戰時期——今天許多國家選擇不與任何一個大國結盟，這並不奇怪。

雖然「第三世界」和「不發達」這兩個詞呈現着經濟上的弱勢形象，但這並非「全球南方」的真實情況。

自21世紀以來，世界銀行所指出的一種在北大西洋與亞太地區之間「財富轉移」，已經顛覆了對於全球富人所在地區的許多傳統認知。

預計到2030年，四個最大的經濟體中（依次為中國、印度、美國和印尼）有三個將來自全球南方。以全球南方國家為主的金磚國家（巴西、俄羅斯、印度、中國和南非）的GDP購買力已經超過了全球北方的七國集團（G7）。現在，北京的億萬富翁比紐約市的還要多。

行進中的全球南方

這種經濟轉變與政治能見度的增大是相輔相成的。全球南方國家正越來越多地在全球舞台上堅定的展示自己——無論是促成伊朗和沙特阿拉伯和解的中國，還是試圖推動一項和平計劃以結束烏克蘭戰爭的巴西。

在這種經濟和政治力量的轉變之下，地緣政治學專家如Parag Khanna和Kishore Mahbubani開始宣告「亞洲世紀」的到來。政治學家Oliver Stuenkel等其他人則已經開始談論一個「後西方世界」。

有一點是肯定的：全球南方正在發揮「發展中國家」和「第三世界」過去從未有過的政治和經濟力量。

本文轉載自The Conversation，由香港01編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。