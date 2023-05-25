G7全家幅裏的「全球南方」，實際要站哪邊？

上周日於日本廣島結束的G7領袖峰會召開了多個受邀國家參與的擴大會議，「全球南方」（Gobal South）成為G7發達國家致力拉攏的對象。儘管一同列席G7峰會，與「西方盟友們」笑語盈盈的來一張排除了中、俄的「全家幅」，然而對西方拉攏又受落多少？



所謂「全球南方」即指以南半球為中心的新興國家與發展中國家，通常泛指拉美、非洲、亞洲及大洋洲，這次日揆岸田文雄另邀請了八個國家參與這次廣島峰會，印尼、印度、澳洲、韓國、巴西、越南、非洲科摩羅等，從這名單看來便足證對G7發展國對「全球南方」的重視。

這個強勁的陣容，加上突然宣布造訪的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），岸田這次作為主辦者可謂贏盡面子，把G7峰會搞得差不多像G20。其中三位重量級獲邀的首腦——印度的莫迪（Narendra Modi）、巴西的盧拉（Lula da Silva）、印尼的佐科維多多（Joko Widodo），所代表的三個國家共佔全球四分之一的人口，也是「全球南方」的三大域區代表。

G7這次對這些中等強國份外重視，某程度上因俄烏開戰以後，西方國家發現真正願與民主國家同站一線的發展中國家不多，大多都不欲與俄羅斯徹底割席或跟隨西方實施制裁。在2022年3月的聯合國大會上，印度和越南對譴責俄羅斯的決議投下棄權票。在西方對俄實施大規模制裁之際，奉行獨立外交的印度卻大量趁低吸納俄油。

巴西總統盧拉獲邀出席日本廣島舉行的G7峰會擴大會議。（Reuters）

澤連斯基「突訪」的尷尬

至於巴西，工黨盧拉上台後更顯對華友好，盧拉在前往廣島前的新聞發布會上批評了美國總統拜登對俄羅斯的言論，稱這無助於和平努力。盧拉重申，巴西譴責俄羅斯對烏克蘭的佔領，烏克蘭有權保衛自己的領土，但稱雙方都沒有結束衝突的而彼此會接受的可行建議。

盧拉更說，澤連斯基突然出現在廣島讓他措手不及，其助手更稱這是一個「陷阱」。據悉，法國總統馬克龍一直促請盧拉與澤連斯基會晤，以認清烏克蘭戰爭中是「侵略者與受害者」的關係。

但盧拉最終與澤連斯基緣慳一面，並指會面之所以沒成事是因澤連斯基遲到。澤連斯基後來更語帶諷刺地表示，沒有促成會面，感到失望的是盧拉。

烏克蘭總統澤連斯基在G7廣島峰會期間與印尼總統佐科維多多舉行雙邊會談。（Reuters）

巴西方面又指，印尼總統佐科維多多確認他在烏克蘭戰爭問題上與盧拉持相同立場。作為東盟第一人口大國的印尼，維多多政府雖早就譴責俄羅斯入侵之舉，但去年作為G20東道主，佐科維多多曾先後親自與澤連斯基及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，並一直主張以外交手段解決烏克蘭危機，並沒得失任何一方。這次，佐科維多多於周日（21日）再次與澤連斯基碰頭，兩人就人道援助問題交換意見，佐科維多多則重申印尼已準備好協助俄烏和平斡旋。

相比起不久才見過面的歐美領導人，澤連斯基似乎更欲藉廣島此行與一眾「全球南方」國家首腦會面，拉攏這些中等強國支持。烏克蘭總統代表塔舍娃（Tamila Tasheva）在3月的一篇專欄文章中表示，到2022年底，澤連斯基將「全球南方」定義為烏克蘭的優先外交關係路線，烏克蘭更派出代表團訪問了「全球南方」的幾個國家。

日本或G7國家邀澤連斯基親臨，勸使各國領袖與澤連斯基一對一會談，看來卻未有及早告知受邀國，這似乎有點硬銷的味道。一眾受邀國之中，除了美國盟友韓國或者對澤連斯基的訴求較顯「殷勤」，其他南方國家能給予烏克蘭的實際戰場支援，甚或明確站邊，可謂毫不容易。像盧拉一樣，明顯不太想會晤澤連斯基，卻被「硬銷」見面。

G7峰會擴大會議，除了七國集團首腦，今年還邀得其他8個國家首腦及多個國際組織領袖出席。（Reuters）

印度：購買俄油是保護自身利益之舉

像前文提到的印度，作為今年G20峰會的主席，莫迪在廣島與澤連斯基進行了雙邊會談，也只是二人在烏戰以來首次會面。但印度對俄烏問題立場依然是相對保守，畢竟俄羅斯是印度重要的能源及武器供應商，不會跟俄羅斯對立本，就是心照不宣的事。

負責對傳媒發言的印度外交次長卡瓦特拉（Vinay Kwatra）表示，莫迪和澤連斯基沒有討論到印度向俄羅斯購買燃料的問題。印度始終強調，向俄羅斯購買石油是印度保護自身利益的行動。而且卡瓦特拉亦未有表明莫迪是否接受澤連斯基的訪烏邀請。

G7首腦在19日（峰會首日）發表有關俄羅斯進攻烏克蘭的聯合文件中明確提出，作為對俄經濟制裁的支柱內容，將把「所有對侵略重要的品類」列入出口限制名單。但遲來的澤連斯基卻成了峰會最後兩天的焦點所在。馬克龍又表示：「這讓澤連斯基可以向世界強國表達自己的看法，而這些強國有時只會接觸一種話語。」這暗指即將舉行的金磚峰會。

峰會期間盛傳會就烏克蘭危機起草一份「聯合通訊」，以七國集團在烏克蘭和平計劃上步調一致，藉此拉攏其他受邀國，但發表宣的計劃最終落空。

在G7廣島峰會期間，七國集團首腦在當地著名的「海上鳥居」嚴島神社前留影。（Reuters）

G7的趨弱

作為已發展國家、成立於1975年的七國集團，無論在國內生産總值（GDP）或是在世界人口規模中的佔比都逐漸變小：由上世紀70至90年代間穩佔全球GDP的六成，如今只有四成多，人口佔比更不足一成。而且，自2010年代以來，包括多個發展中國家及人口大國的G20，已漸漸奪走G7的主導權。就算不計擁有14億人口的中國，印度及非洲於本世紀的人口規模持續增長，全球重心勢必向新興國家傾斜，因此拉攏這些國家站隊對抗中俄，正是G7擺明車馬要做的事。

作為輪值主席國的日本也不敢怠慢，岸田文雄在5月初出訪非洲四國——埃及、加納、肯尼亞與莫桑比克，而外長林芳正亦早於4月底訪問了拉美的巴拉圭、秘魯、智利，以及加勒比海國家巴巴多斯。而這些擁有大量天然資源的發展中國家，不少傾向與中國和俄羅斯友好。日經新聞報道，岸田文雄曾對屬下指，中國國家主席習近平及中國高級官員「已走遍整個非洲及拉丁美洲」，「（日本）以這個速度，我們會輸給他們。」

在G7峰會最後兩天才突然宣布出席的澤連斯基，頓時成為了焦點。（Reuters）

馬凱碩：不太可能說服「全球南方」轉換立場

儘管G7這次廣島峰會拉攏「全球南方」意味濃厚，但要說服這些國家跟西方同站一線並不容易，由這次峰會上對澤連斯基的態度、「去風險化」等問題便可見一斑。前聯合國安理會主席馬凱碩（Kishore Mahbubani）認為，七國集團在廣島宣布的倡議雖然是互惠互利，但不太可能說服「全球南方」國家去遏制與北京的關係或是轉換立場。

這位新加坡前資深外交官在近日一個獨家訪問中指，「美國很渴望召集盡可能更多的國家加入對抗北京的陣營，但卻逐漸意識到要孤立中國是多麼的困難。」尤其是「全球南方」的大多數政府主要專注於經濟發展，希望與中、美兩方都打好關係，不欲選邊站。馬凱碩甚至說：「對我們這個地區（東盟）來說，與中國近一億美元的貿易關係脫鈎，無異於經濟自殺。」

馬凱碩又指，雖然四個東盟國家與中國有海洋糾紛，雙邊關係上的務實主義避免了重大的衝突升級。汶萊、馬來西亞、菲律賓、越南皆與中國有南海主權糾紛，但都正加強與中國的經濟互動。馬凱碩並強調要鼓勵華盛頓和北京進行「務實的平衡行為」，着手確定互利的合作領域。「不過，除非華盛頓不同將中國的任何勝利視為美國的損失，反之亦然，否則這種合作將難以實現。」

在「全球南方」逾100個國家之中，政治體制與經濟情況各不一樣，多數國家都傾向於不偏袒G7或中俄任何一方，採取外交平衡策略。所謂的「自由民主」陣營的號召力，在疫後經濟萎靡不振的時代裏，似乎還不及實實在在的共謀經濟。