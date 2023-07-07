印度追趕中國影響力　加大對非洲貸款

印度為了追趕中國在非洲的影響力，近年來不斷增加對這個資源豐富大陸的貸款；非洲如今已經成為印度貸款的第二大負債地區。



印度進出口銀行（Export-Import Bank of India）董事總經理班加里（Harsha Bangari，暫譯）接受彭博社訪問時說，過去10年，42個非洲國家總共向印度借貸了約120億美元（約935億港元），佔印度全部信貸的38%。

她說，該銀行是印度「經濟外交」的工具。她透露，印度還在非洲各地開設了195個基於項目的信貸額度，是過去10年印度在南亞信貸額度的3倍。

她說，「非洲充分利用了信貸額度」，擴大了醫療保健、基礎設施、農業和灌溉等項目；非洲國家對印度貸款的需求正在穩步增長。

圖為2023年6月15日，印度進出口銀行（Export-Import Bank of India）董事總經理班加里（Harsha Bangari，暫譯）在新德里一間酒店接受路透社訪問。（Reuters）

中國承諾提供貸款高出印度11倍

儘管如此，印度在擴大對非洲影響力方面仍落後於中國。中國對非洲的貸款自2016年以來有所下降，但根據波士頓大學全球發展政策中心的數據，在截至2020年的10年內，中國承諾向非洲國家提供1,346億美元（約1.05萬港元）的貸款，為印度的11倍。

中國很早便開發非洲礦產資源，目前正在開發新的鋰供應中心，幫助非洲應對電動車關鍵金屬緊張的市場。中國也是畿內亞（Guinea，又譯幾內亞）鋁土礦的最大買家。

不過，隨着非洲大陸正在應對新冠大流行和俄烏戰爭對經濟的干擾，新德里看到了擴大對非洲影響力的機會。

過去9年，印度新設立的25個大使館或領事館中，有18個位於非洲。2023年2月，印度在「全球南方國家之聲」峰會上接待了48個非洲國家。印度總理莫迪（Narendra Modi）也在爭取讓印度成為全球南方國家和地區的代表，同時利用二十國集團（G20）輪值主席國等平台來提請人們關注發展中經濟體的債務危機。

班加里說，中國的融資規模比印度大，但新德里讓非洲政府決定它們需要什麼，而不是讓它們承受北京經常被批評的那種虛榮項目的負擔。

本文獲《聯合早報》授權轉載

