通脹｜印度禁出口食米　餐飲業籲供應商剋制︰憂乘機加價逾三成

本港百物騰貴，印度上月起禁止出口白米，全球食米供應受影響，有傳泰國及越南米出口商重新談判銷售合約，恐掀起加價潮。工貿署數據便顯示，港人常吃的泰國香米進口價近年暴跌近17%，但零售價卻未跟隨跌幅，僅微跌4.3%。有食米進口商表示，港人平日在超市購買香米，而非印度出口的白米，「睇唔到有咩跡象影響到泰國香米。」



惟餐飲業界普遍採用白米，有連鎖食肆估計間接影響嚴重，呼籲各供應商保持剋制，否則對業界構成進一步打擊。亦有建議指港府應與內地達成協議，放寬食米出口至香港的限制。「供應量少咗，泰國同越南就會加價，呢個係需求問題。我擔心會加30%，甚至大於30%。」



有食米進口商表示，港人平日在超市購買香米，而非印度出口的白米。（資料圖片／歐嘉樂攝）

泰國及越南香米零售價未跟從進口價跌幅 相差高達2.3倍

工貿署數據顯示，泰國產香米佔本港近60%供應量，其次為越南佔約25%。其實新冠疫情期間，受運輸成本攀升及泰國水災等因素影響，泰國香米進口價一度高企，2020年7月至9月進口價更高達每公斤8.36元，其後才逐步回落至近月的6.95元，即跌幅達16.9%。惟零售價卻沒有明顯變化，僅由每公斤14.27元跌至13.66元，僅微跌4.3%。

至於越南香米方面，雖然由2020年7月至今，進口價一直維持近每公斤5元，近月更跌至4.87元，但零售價卻緩慢上漲，從10.59元升至11.27元，即增幅達6.4%。進口與零售價相差更達2.3倍。

供應商指港人平日吃香米︰睇唔到有咩跡象影響到泰國香米

不過有糧油食米入口商呼籲港人不必過於擔心，通泰行負責人李豐年表示，食米可分為香米及白米，港人平日在超市購買香米，而非印度出口的白米，「睇唔到有咩跡象影響到泰國香米。」惟食肆普遍採用白米，成本或因而提高，但他強調白米只是食材的其中一種，相信不會對食肆售價造成太大影響。

李豐年提醒港人，本港食米供應量穩定，現時本港天氣酷熱，若囤積過多白米易生「米蟲」（意指穀牛）。他又指，自疫情爆發以來，油鹽等食材進口價亦有上漲，但仍處於可控的範圍內，強調食米並非例外。

黃家和指港人將成「間接受害者」 籲港府與內地商討進口食米

餐飲聯業協會會長黃家和亦是註冊食米進口商，主力進口貴價的有機米。他認為，印度白米禁止出口間接影響全球供應，雖然銷售合約加幅並未確實，但可預期未來米價將劇升，港人則成為「間接受害者」。「供應量少咗，泰國同越南就會加價，呢個係需求問題。我擔心會加30%，甚至大於30%。」

但黃家和估計，零售價的加幅並非大幅攀升，可能先略加10%，再逐步跟上進口價的加幅。由於現時內地食米出口設配額制度，他建議港府與內地達成協議，放寬出口至香港的限制。他並以一碗白飯形容加幅水平，「幾年前叫一碗飯先五蚊，一路變到十幾蚊，甚至見過一碗廿幾蚊都有。」

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金記冰室徐汶緯籲供應商保持剋制︰暫時未睇到要加價

食肆方面同樣持悲觀態度，金記冰室負責人、稻苗飲食專業學會會長徐汶緯徐汶緯表示，政府規定食米進口商需存有一定數量，以保障倉存穩定，因此即使進口價上漲，亦不會短期內從零售價中反映，但他估計印度禁止白米出口的影響嚴重，呼籲各供應商保持剋制，期望未來的加幅維持溫和水平。

問到若白米價顯著上漲，食肆會否調整價格。徐汶緯則指，回顧過去數年，新冠疫情、俄烏戰爭等因素，已導致食材價格上漲，而恢復開關後，因大灣區消費水平低及人民幣匯率吸引，每逢周末港人蜂擁北上，均對本地餐飲業造成打擊。「係唔係來貨價漲就加價？暫時未睇到。」