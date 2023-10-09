精心策劃潛伏兩年　哈馬斯如何令以色列上當受騙？｜新聞背後

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）7日發動名為「阿克薩洪水」（Al-Aqsa Flood）軍事行動，透過3000枚飛彈炮轟、配合使用推土機、機動滑翔傘和快艇等海陸空方式突襲以色列。連日的襲擊是自1973年阿拉伯軍隊發動戰爭以來以色列防線遭到的最嚴重破壞，有報導指此前哈馬斯進行了長達兩年的潛伏，完美地隱藏了其軍事計畫，並讓以色列誤以為他們並不想要開戰。



據路透社的報導，一名與哈馬斯關係密切的消息人士表示，當以色列過去兩年以為通過向加沙工人提供經濟獎勵來遏制疲於戰爭的哈馬斯時，該組織的武裝份子卻在接受訓練和演習，為是次突襲作好準備。他說：「哈馬斯在這段期間使用了前所未有的情報策略來誤導以色列，給公眾造成的印象是，哈馬斯在準備這次大規模行動的同時，並不願意與以色列進行戰鬥或對抗，且未做好戰鬥準備。」

誤導對方哈馬斯關注的是經濟

2021年，以色列與控制加沙的哈馬斯爆發了為期11天的戰爭，以方其後採取了雙重戰略，一方面實施軍事控制，另一方面則提供一些經濟利益和激勵措施，以便加沙居民可以在以色列或約旦河西岸工作，冀緩和緊張局勢。

據世界銀行統計，加沙的失業率約為50%，半數以上的人口生活在貧困之中，持續不斷的戰事以及以色列和埃及長達數年的經濟封鎖加劇了此一狀況。因此，能夠在以色列獲得的一份工作，可以得到較加沙高10倍的收入，這對於一個230萬人生活在貧困地區來說，無疑是一個巨大的經濟誘因。有分析估計，這些經濟措施每天可為加沙地區帶來約 700 萬謝克爾（約1400萬港元）的收入。

以色列的經濟策略，可為加沙居民帶來10倍於境內的收入，讓以方誤以為可迫使哈馬斯放棄發動戰爭。(Reuters)

以方曾經認為，相關的經濟措施可迫使加沙的哈馬斯統治者在堅持反對以色列的基本立場和讓巴勒斯坦人獲得高薪工作之間做出選擇。另一方面，哈馬斯在這段時間刻意保持克制，並未對以色列採取軍事行動，即便是另一個位於加沙的伊斯蘭武裝組織發動了一系列襲擊或火箭彈襲擊。

這種克制的表現甚至招致部份支持者的公開批評和嘲笑，哈馬斯的目的就是為了給人留下一種印象，即他們考慮的是經濟問題，而不是發動新的戰爭，且未有作好作戰的準備。因此，在以色列近期積極推動與沙特阿拉伯達成關係正常化協定之際，也將注意力從哈馬斯身上轉移開了。

最終，哈馬斯看準時機發動突襲，有以色列軍方人士坦承：「以色列安全部門被哈馬斯欺騙了，他們讓我們以為他們想要錢，但一直以來他們都在參與演習，準備發動攻擊。」

成功隱藏「公開計劃」

長期以來，以色列一直以其滲透和監控伊斯蘭組織的能力而自豪。因此，接近哈馬斯的消息人士表示，突襲計畫的一個重要關鍵就是保密工作。

該消息人士指出，哈馬斯最引人注目的準備工作之一，是在加沙建造了一個模擬以色列定居點，他們在那裏進行了軍事登陸演練，並訓練如何攻打定居點，甚至製作了演習影片，「以軍肯定看到了他們這樣做，惟他們相信哈馬斯並不熱衷於陷入對抗。」

該消息人士補充說，許多哈馬斯領導人都不知道這些計畫，而且在訓練期間，參與襲擊的1000 名戰士也不知道演習的確切目的。