以巴衝突｜Bruno Mars驚傳失聯　以色列第2場演唱會緊急取消

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）當地7日向以色列發動恐攻，導致不少無辜民眾傷亡；而美國知名歌手Bruno Mars原定7日要在該地舉行演唱會，但以色列宣布進入「戰爭狀態」，主辦單位也緊急宣布取消。



Bruno Mars 4日在以色列開唱，吸引近6萬名歌迷朝聖，更是有不少從各地前來的粉絲；而他原訂於7日進行第2場演唱會，不料，當地凌晨卻突然遭到哈瑪斯突擊，以色列也宣布進入戰爭狀態。對此，主辦單位緊急宣布演唱會取消，並表示將透過付費的信用卡退費。

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不過，隨著以色列戰爭爆發，一度傳出Bruno Mars團隊失聯，不過，有民眾目睹他出現在機場，團隊已經撤離當地；據外媒報導指出，Bruno Mars與其團隊約莫60人，已在當地7日下午2點從以色列離境，並前往希臘雅典，預計將轉機至沙烏地阿拉伯。

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事實上，巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）7日從海陸空3路，對以色列的多個城市發動突襲，至少發射5千枚火箭彈，造成數百名以色列人民死亡，並帶走多名以色列平民和士兵作為人質；而外媒推測，哈馬斯突襲以色列牽動中東局勢，後續恐爆發大規模戰爭。

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