以色列宣戰｜Ming仔當地拍Vlog聞爆炸聲瞓醒已打仗：有命返嚟先算

巴勒斯坦組織哈馬斯(Hamas)對以色列進行多線大突襲,而以色列也正式向哈馬斯宣戰,不少在當地的旅客都擔心個心安全問題離開戰區,而香港著名YouTuber Ming仔在哈馬斯突襲以色列期間正身處耶路撒冷,他於香港時間8日在IG及FB開直播分享狀況並向粉絲報平安。



MING仔fb直播當地情況

於2019年反修例期間表態致掉粉,到近年因推出不正常人類系列短片而翻生的香港YouTuber Ming仔,於疫情後首次再拍旅遊vlog,今次的地點選在以色列,上星期已邊玩邊出片講當地旅遊所見所聞,卻不好彩遇上哈馬斯突襲,「尋日仲喺耶路撒冷拍vlog今日一覺瞓醒,以色列進入戰爭狀態」。

他在日前的直播中表示,本來行程己預計8日離開以色列返港,沒想過會突然打仗。他指哈馬斯突襲當日他正在耶路撒冷,更早上起床跑步,惟途中突然聽到多次爆炸聲響,之後全城響起警號:「個警號好似曾相識,好似俄烏開戰的聲音。」由於當日是周末大部分餐廳也沒營業,「我一朝早起身跑完步諗住落街食早餐,才醒起是假期餐廳不開門,以為晏一點會開門,怎料戰爭即爆發,彷彿一切發生就是為了唔俾我食嘢。」

幸好他早前在當地的共享辦公室認識一位當地朋友,跟該朋友聯絡後即接待他到對方屋企用餐,期間對方更收到以色列軍方被徵召入戰場。「我睇住佢pack嘢,佢女朋友都喊晒,因為你唔知幾時(返)。」對方還跟他說「so sorry you have to go through it .」

由於擔心打仗難截的士往機場,故Ming仔到機場看看是否能提早一班機離開以色列。他表示自己在機場安全,原本打算最後一日行程就是去加沙講以巴衝突的歷史,「點知已經不是歷史了。」更表示「有命返到嚟先算」直播便突然中斷。

不少網民在片段留言表示擔心他的安危,及後他再出PO表示已成功提前上機,「到步(埗)settle down後再多個報平安」,更表示「旅行各式各樣嘅災難我都handle過,今次屬最高級數」。總之人無事就好了。