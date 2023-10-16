【世界糧食日】宣明會全球調查　六成家長憂子女挨餓及營養不良

在世界糧食日（10月16日）前夕，世界宣明會發布最新調查結果，指出飢餓問題正影響全球多個國家。近六成受訪家長表示，非常憂慮年幼子女面對飢餓和營養不良的問題，兩成受訪者表示，他們的孩子在過去30日內曾挨着餓睡覺，情況值得關注。



宣明會委託Ipsos公司於今年8至9月期間進行全球調查，訪問逾1.4萬人，他們來自16個國家，包括澳洲、孟加拉、巴西、加拿大、乍得、剛果民主共和國、德國、伊拉克、日本、馬拉維、墨西哥、秘魯、菲律賓、韓國、英國及美國。

宣明會發布最新調查結果，近六成受訪家長表示，非常憂慮年幼子女面對飢餓和營養不良的問題。（宣明會提供）

調查結果顯示，飢餓及營養不良的現象甚為普遍，並非只限於低收入國家。21%受訪家長或監護人表示，他們的孩子在過去30天內曾餓着肚子睡覺；37%受訪家長表示，孩子沒有獲得每日所需的各種營養素；46%受訪家長表示，在過去 30 天內曾憂慮沒有足夠金錢購買食物。

此外，近六成（59%）受訪家長或監護人非常擔心孩子面對飢餓和營養不良的問題，尤其是來自低收入國家的家長，比率高達73%。

每日全球有不少食物被丟棄，與此同時，數以百萬計的兒童仍在忍受飢餓和營養不良的痛苦。（宣明會提供）

世界宣明會總裁暨總幹事安德魯‧莫利（Andrew Morley）表示：「飢餓是全球性問題，並不限於一個國家或地區。讓每個孩子過着足夠有餘的生活並非不可能的事情，然而，現實是每日有更多孩子挨餓，家長要到處排隊領取食物，面對困難的處境。」

莫利續指：「全球本來有足夠的食物供應給每個人食用，但是每日有不少食物被丟棄，與此同時，數以百萬計的兒童仍在忍受飢餓和營養不良的痛苦，我們的最新調查結果正是呈現令人震驚的現實。現在是採取實際行動的時候，我們必須團結起來，為世界各地的孩子消除飢餓及營養不良的問題。」

宣明會一直關注身處飢餓的兒童及群體，香港世界宣明會多年來亦透過舉辦「饑饉30」，讓市民認識全球飢餓和貧窮問題，並以行動回應，身體力行幫助有需要的兒童及群體。今年11月3至4日舉行的「饑饉30」更透過一系列低碳活動，讓公眾體驗不一樣的饑饉行動，體驗日益升溫的飢餓問題，籌得的捐款將用於支持宣明會在非洲的工作，為飽受飢餓影響的群體提供糧食援助、醫療服務及水利設施。

詳情可瀏覽網站：https://www.worldvision.org.hk/famine30