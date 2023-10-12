以巴衝突｜主動傾談、留意反應　如何與兒童談論雙方血腥暴力？

以巴衝突在過去幾天成為全球的焦點所在，不論是新聞媒體和社交平台均充斥着種種相關資訊，從血腥暴力、俘虜人質、倖存者分享、人道危機、政治對立、仇恨言論以至假新聞等，這對任何人來說也有可能吃不消。在互聯絡發達的今天，不少心智尚未成熟的年輕人接觸到海量般的沉重資訊甚至不下於其父母，受到的影響和困惑相信也不少，家長們應該如何處理這個問題，與他們的子女談論這場戰爭衝突？



在資訊流通的今天，許多兒童及青少年可能已經多少得知以巴衝突的部份資訊，可能是在新聞報導中得知、在網上看到，或是從學校或其他成年人口中聽到零碎的消息。有兒童專家指出，家長應主動與所有年齡段的兒童進行對話，即使他們沒有親人、朋友生活在以色列或加沙，不應等待他們來求助自己。

首先，作為家長應先了解以巴衝突的基本資訊以至自己的個人感受，因為作為父母或主要照顧者，瞭解自己的反應將很有用。兒童學習和發展的途徑之一是通過觀察成人的行為，然後模仿成人的行為，他們可以從父母的焦慮或擔憂中汲取經驗。而且，父母先掌握、釐清情況也可以在子女提出問題時作適當的回應，美國兒童教育專家Dimitry Anselme表示：「兒童更需要的是背景，而不是我們的觀點或政治立場，這對他們幫助不大。」

以巴衝突的戰爭場面，可能令不少兒童及青少年感到困惑不安，圖為10月12日加沙南部城市 Khan Younis民眾處理屍體。(Reuters)

美國創傷中心協調員Waheeda Saif表示，對於年齡較小的兒童，向他們保證自己的安全可能很重要。她解釋：「他們很可能會認為這些事件發生在離他們更近的地方，以至沒有意識到這些事件發生在世界多遠的地方，家長可以使用地圖來顯示他們與衝突發生地之間的距離。」

臨床心理學家 Jeri Tikare則強調，父母應該盡可能對子女實話實說，「這意味着不要對他們隱瞞事情，這一點很重要。對他們來說，從父母那裏聽到資訊比從其他地方看到或聽到的資訊更好。」他補充，兒童的天性是有好奇心，他們難免會對不理解的事物進行研究，尋找答案。

假若子女們受到有關戰爭和衝突的令人不安的新聞報導的影響，Tikare鼓勵父母給子女機會，讓他們以不同的方式表達自己的感受，例如寫作、繪畫、講故事、唱歌，以及其他讓他們感覺有幫助的事情。他補充，也可以教導子女一些簡單的放鬆技巧，如做三次緩慢的深呼吸，吸氣數三下，呼氣數三下。

此外，就是想方法陪伴他們，Tikare說：「我知道生活可能很艱難、很忙碌，有時年輕人也意識到這一點，可能不想打擾你。因此，有意識地讓他們知道你知道他們有多困難，並向他們保證你可以和他們傾談可能會有幫助。」

Taslim Alani-Verjee表示，談論衝突的方式取決於孩子的年齡。(Medcircle)

適度使用社交媒體

目前，各大社交平台流傳的圖片和影片，展示了哈馬斯和以色列軍方的暴力和致命導彈襲擊，有心理學家提醒社會注意這些生動的視覺效果可能會對兒童健康造成傷害，不斷接觸暴力和令人不安的資訊，可能會影響注意力、睡眠和情緒困擾。

2022年發表在《環境研究與公共衛生》（Environment Research and Public Health）雜誌上的一項研究發現，青少年觀看武裝衝突的暴力場面可能會導致焦慮、悲傷、孤獨、痛苦和個人風險感增強。研究亦發現，媒體對恐怖主義和武裝衝突的報導可預測恐怖襲擊後兒童和青少年的一系列功能性後果，包括創傷後應激障礙症狀、攻擊行為、睡眠障礙、行為退縮和意識形態信仰激進化。

有專家建議在關注相關新聞和個人健康之間取得平衡，可以在指定時間追看新聞或瀏覽社交媒體，但也要知道如何引導和限制過度接觸資訊，因為過度接觸會再次影響情緒和情感，「我們還要選擇可靠的資訊來源，因錯誤的資訊同樣會加劇我們的焦慮和壓力水準」。專家建議可採取一些措施，如取消關注特定的社交媒體帳戶，或嚴重的可以考慮暫時離開這些平台。

此外，家長應鼓勵可以上網的大孩子對社交媒體上分享的視頻持懷疑態度，並幫助他們評估新聞來源。專家補充指，家長無法完全停止子女接觸社交媒體，而是在有節制和正面的空間面對，讓他們可以分享感受，助他們將這種經歷正常化，讓他們不再感到孤獨。

孩子們可以處理棘手的話題

埃及教育學者Maha Bali指出，兒童即使年齡再小也能處理複雜的話題，故家長不必回避向孩子解釋歷史背景。她表示沒有必要將衝突過於簡單化，同時警告說，不要將個人或組織的行為等同於整個人口，「我們是在具體談論這個人、這個群體。我們不是在泛泛而談所有猶太人、所有巴勒斯坦人」。

專家指即使父母或對世界現狀感到悲觀，但也定必要讓孩子自由想像更美好的未來。(Reuters)

加拿大臨床和諮詢心理學家Taslim Alani-Verjee則表示，談論衝突的方式取決於孩子的年齡，例如幼兒可能無法透過語言來交流他們的情緒，或會用生理方式來表達他們的恐懼和焦慮。她說：「你會看到更多的胃痛、頭痛和身體不適。因此如果家長注意到子女在表達類似的情況，這可能是個與他們進行對話的好時機，讓他們瞭解子女在情緒上發生了什麼。」

Alani-Verjee指出，家長可以通過藝術作品、寫信，甚至捐款和舉辦籌款活動來幫助那些需要幫助的人，從而幫助孩子處理這些感受，「這讓我們記住即使在這種缺乏控制和痛苦的狀態下，我們仍然有一些力量去做一些事情，去做正確的事情。」

至於年紀大一點的青少年，他們可能會更多地通過社交媒體接觸到新聞和圖片。Alani-Verjee建議在適當的時候聆聽他們的想法，以一種真正關注他們的方式進行對話。她表示：「讓一個人活動一下身體也有助於他們處理一些事情，故從從生理角度來看，散步也很有幫助，但要以年輕人的想法為主導。」

宗教學者Sivan Zakai重申，父母和監護人必須知道，即使他們不知道所有答案也沒關係。不過，他強調，儘管父母有可能對世界現狀感到悲觀，但也一定要讓孩子自由想像更美好的未來。她說：「孩子們具有一種成年人可能缺乏的美好能力，就是他們能夠直面暴力，仍然發自內心地相信和平、共存和解決衝突的未來可能性。」