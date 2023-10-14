以巴衝突｜陷人道災難的加沙是何地？日常缺水電　等看醫生等到死

以色列與巴勒斯坦激進組織「哈馬斯」10月7日爆發衝突，以色列為回應哈馬斯大規模突襲，連日向加沙地帶發動空襲且切斷民生供應，本就處境艱難的加沙人民深陷人道主義危機。英國廣播公司（BBC）整理多項數字，帶您了解加沙人民在衝突爆發前後過着什麼樣的日子。



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加沙在哪裏？由誰控制？

加沙是一塊位於地中海、以色列及埃及交界的飛地，長41公里、寬10公里的土地上住着220萬人口。

加沙最初屬於埃及，1967年中東戰爭期間被以色列佔領，但以色列2005年撤出軍隊及約7000名居民後，由巴勒斯坦權力機構（PA）控制。

哈馬斯2007年與效忠巴勒斯坦政府的部隊發生暴力衝突，驅逐他們後統治加沙至今。以色列和埃及自加沙落入哈馬斯手中後便以安全考量為由，對加沙實施封鎖，限制貨物及人員進出。

哈馬斯被美國、歐盟及英國等大國認定為恐怖組織，掌控加沙以來已數度和以色列開戰，向以色列發射及允許其他激進組織向以色列發射數千枚火箭彈，並發動其他致命襲擊。

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目前的衝突如何發生？

數百名哈馬斯武裝份子7日對以色列南部發動空前突襲，造成逾1300人死亡，並將百名人質綁回加沙。以色列連續發動空襲及炮擊報復式轟炸，造成1537人死亡。

以色列國防軍正在集結，準備可能的地面進攻，總理誓言打敗哈馬斯並「改變中東」。

全面圍困

為回應哈馬斯襲擊，以色列國防部長9日下令對加沙實施全面封鎖，關閉一切電力、食物及燃料供應；基礎設施部隨後也切斷供水。加沙本就有高達80%人口需要國際援助，此舉又使人道主義危機進一步惡化。

加沙唯一發電廠11日耗盡燃料後停止運轉，人滿為患的醫院只能仰賴發電機，而部分醫院幾天內就會沒電；且水泵與污水處理系統也需要燃料才能運轉，使得逾60萬人沒有飲用水。

與以色列接壤的貨物過境點凱里姆沙洛姆（Kerem Shalom）關閉，代表存糧將逐漸耗盡。加沙1/3店家出現短缺，聯合國稱多數商家僅剩2周的食物。

至少近34萬人因生命威脅或家園被毀而流離失所，多數在聯合國學校躲避。

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分流停電

據聯合國數據，即便是在衝突爆發前，停電在加沙也是家常便飯，每戶平均每天僅13小時有電可用。

加沙近2/3電力是向以色列購買，其餘由加沙發電廠（Gaza Power Plant）發電，但總供電量甚至不到需求的一半。

為應對停電，店家與家庭必須仰賴備用發電機，但同樣不可靠，因為發電機使用稀缺燃料及零件，但這些零件被以色列歸類為同時具有民生及軍事能力的用品，受到進口管制。

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缺水是日常

加沙95%人口無法取得乾淨用水，由於沿海含水層過度開發及海水、污水滲入，自來水含鹽量高，污染嚴重，不適合飲用。

世界衛生組織規定的每人每日最低用水量為100公升，用於飲用、洗滌、煮飯和洗澡。但在加沙，每人每天平均使用量為84公升，且其中僅27公升適合人類使用。

聯合國10日警告，以色列斷水斷電、切斷燃料的決定將導致飲用水嚴重短缺。當地政府呼籲居民節約，同時污水處理設施因缺乏燃料停機，導致每天有數萬加侖未經處理的污水排入海洋。

衛生緊張

加沙公衛設施不堪負荷，經常發生停電及醫療用品、設備短缺問題，無法提供許多服務及專科治療。根據聯合國，原因包括以色列及埃及封鎖，約旦河西岸巴勒斯坦政府減少醫療支出，以及巴勒斯坦政府與哈馬斯內部政治鬥爭。

加沙病人若需送往西岸或東耶路撒冷醫院，接受救命或高級治療，必須經過巴勒斯坦政府批准，再取得以色列的出境許可證。但2008年至2022年間，1/3患者（逾7萬人）的申請被延誤或駁回，部分在等待當局回應時死亡。

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邊境關閉

平民逃出加沙躲避戰火的希望渺茫，因為以色列無預警關閉加沙北部過境點埃雷茲（Erez），南部由埃及控制的過境點拉法（Rafah）也因以色列對巴勒斯坦一側發動空襲，於9日關閉。

這次衝突升級以前，巴勒斯坦人被禁止通過以色列離開加沙，除非取得以色列核發的出境許可證，但許可證僅發放給日間勞工、商人、病人及照顧者、援助人員。據聯合國數據，今年8月有5萬8600人被允許通過埃雷茲，較去年月平均高出65%。

欲經拉法離開的巴勒斯坦人則須提前幾周向巴勒斯坦當局登記，再向埃及提出申請，但埃及對人數及安全都有限制。埃及今年8月允許1.96萬人通過拉法離開加沙，創下2012年7月以來新高。

其餘還有包括糧食供應不足等問題，由於以色列對農田及海岸的限制，使加沙人民難以靠自己生產糧食或捕魚。

此外，加沙青年失業率相當高，雖然人口非常年輕，將近65%低於25歲，但逾80%人口生活在貧困中，2022年失業率達到全球最高的45%，年輕人失業率又更高，擁有中學或大學文憑的19至29歲年輕人中73.9%沒有工作。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】