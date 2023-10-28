商舖盜竊猖獗如「奉旨打劫」？　英國保守黨明年大選選情恐堪虞

英國倫敦南部克羅伊登（Croydon）一間雜貨店店主Ben Selvaratnam向路透社訴說，其店舖曾試過被賊人一天內盯上10次，自己不時要監測有否偷竊的行為，盡可能將小偷趕出店外；他批評這個局面是由於當局對零售犯罪缺乏應對措施造成的，形容：「一切都失控了」。



據英國零售協會的調查指出，當地近年商店因盜竊損失高達近10億英鎊（約95億港元）。當地明年即將迎來大選，社會治安問題或成為大選的焦點議題之一，有機會左右選舉的走向。



在店主接受路透社訪問期間，由雜貨店閉路電視可以見到，身穿深色外套的男子從雪櫃取出兩支啤酒，與同黨交談一會後，再把兩支啤酒放入對方的膠袋然後企圖離開，店主隨即上前截停他們，並拿走他們的膠袋。Selvaratnam說：「他們剛剛偷了兩瓶啤酒，他們其中一人剛進來，漫不經心地走着，再把啤酒放入袋，另一個人來匯合。這就是我們每日正在面對的問題。」

雖然他的店舖遭遇盜竊的次數不少，但相比其他店主已經算是幸運的一員。蘇格蘭格拉斯哥近期也有不少店舖盜竊，且有店主在制止時遭賊人毆打受傷流血。

雜貨店店主Ben Selvaratnam表示，英國商舖盜竊情況嚴重，形容：「一切都失控了」。(Reuters)

讓不少英國店主感到沮喪的是，根據當地2014年實施新政策，偷竊價值低於200英鎊（約1,894港元）的商品的商店盜竊犯很少受到起訴，變相令賊人有恃無恐。Selvaratnam無奈說：「這就解釋了為什麼有些偷竊團夥，尤其是青少年，在搶劫時甚至都不逃跑。」

最令他們氣憤的是，即使他們提供了清晰的閉路電視犯罪證據並告訴警方犯罪人的住址，警方也沒有採取行動。Selvaratnam坦言：「我認為部份人或許幾乎相信入店行竊已經合法化，因為他們進來，他們知道警方的反應接近不存在，也知道警方不會把其視為優先事項，意味着人們對偷東西非常自信、非常厚顏無恥。當我們揭發他們時，他們幾乎在說：『你能拿我怎樣』，因為他們有信心警察不會來。」

近期，Selvaratnam在商店的收銀區安裝了加固的玻璃和鋼筋屏障。他指出，在開店的八年間，他經常被人吐口水，還遭到過逾20次人身攻擊，甚至曾4次被人用碎瓶子劃傷，耳朵上方位置被咬掉後不得不重新接上。他曾試圖出售店舖和業務，惟潛在買家得知因盜竊造成的嚴重損失後，也打消了念頭。

當地店主表示，賊人偷竊的目標大多是酒類、盒裝巧克力和肉類等價值較高的商品。(Reuters)

上述的盜竊問題不僅是小商店遭殃，過去數月，包括Tesco、John Lewis和Primark在內的許多英國大型零售商都提出了盜竊和暴力問題。據當地不少店主指出，這些店舖盜竊背後其實是當地有組織的犯罪團夥，他們通常會佩戴着頭罩或面罩，有時還會攜帶砍刀等武器，偷竊的目標大多是酒類、盒裝巧克力和肉類等價值較高的商品。

他們又指，隨着生活成本上漲，當地許多家庭因而受到影響，留意到部分女性會把盜取的貨品藏在嬰兒車內，還有長者偷竊罐頭肉和魚的情況亦有所增加。

倫敦警察局：零容忍態度不現實

據英國知名連鎖超市Co-op的資料顯示，警方對71%的零售店報告的嚴重犯罪行為都置之不理。在截至今年6月的半年內，該公司每天記錄到近1,000宗商店盜竊和反社會行為事件，同比增長高達35%。全英10個最大城市今年的入店行竊率平均上升27%。

英國零售商協會稱，即使業界於2021至2022年度投入7億英鎊（約66億港元）加裝保安設備，惟每年因盜竊的損失仍高達約10億英鎊（約95億港元）。

零售業界歸咎英國警方對商舖盜竊的不作為。(Reuters)

當地零售業界擔心，假如放任商店盜竊行為，會令英國步美國部分地區後塵，成為快閃盜竊案的重災區。全英80多間零售商，包括Tesco、Sainsbury's等，本月初聯署致函政府，呼籲就商店盜竊罪案增加採取行動。

日前，本地政府宣佈了一項與零售商合作打擊商店行竊的計畫，獲得了不少零售商響應。連鎖超市阿斯達（Asda）董事長羅斯（Stuart Rose）表示，由於警方執法不力，商店行竊實際上已經「非刑事化」。代表小型零售商的便利店協會（Association of Convenience Stores）行政總裁洛曼（James Lowman）則說：「慣犯和有組織的犯罪分子正在以本地商店為目標，偷竊商品進行轉售圖利。」

英國警務部長菲爾普（Chris Philp）最近要求各警隊對商店行竊（包括低於 200 英鎊的盜竊）採取零容忍態度，但全國最大的警察局倫敦警察局卻表示，這並不現實，「如果正在發生犯罪，嫌疑人又在現場，情況已經或可能變得激烈或暴力，我們的報案中心人員將對具體情況作評估，並在適當的時候派遣警員處理。」

英國警務部長菲爾普已要求各警隊對商店行竊採取零容忍態度。(Reuters)

治安問題或恐礙保守黨選情？

在英國經濟疲弱、通脹嚴重的情況下，當地的犯罪問題的確日益嚴重。愈發猖獗的盜竊案，也引起了英國學術界的激烈爭論。倫敦大學城市分校犯罪學教授泰勒（Emmeline Taylor）說：「現在各種不同的問題已經形成了一場完美的風暴，使我們所看到的商店盜竊案達到了天文數字的程度。這已成為一種流行病。」她補充，多年來對戒毒康復項目、心理健康支援等的支出削減，使得超市處於日益嚴重的社會危機前沿，而執法部門卻沒有提供足夠的支持。

商舖盜竊雖然是治安問題，但鑑於明年英國將舉行大選，外界如今關注若果當地警方未能改善社會治安，有機會拖累首相辛偉誠（Rishi Sunak）政府的選情。辛偉誠領導的保守黨傳統上一直將自己描繪成法律和秩序方面的強勢黨派，惟在執政13年後目前已在民意調查中落後於其他政黨。根據近期英國的民調顯示，74%受訪者認為政府處理犯罪問題不力，22%的人則認為商舖盜竊是國家面臨的頭三大最重要問題之一。

商舖盜竊或有機會影響辛偉誠明年的選情？(Reuters)

對於這個問題，在野工黨表示英國社會已經崩潰，他們承諾如果贏得執政，將會修改法律確保所有盜竊行為都會受到調查，從而恢復社會治安。工黨亦將禁止屢犯者進入市中心，恢復鄰里警務，並新設一項針對零售業員工的特定襲擊罪。

然而，有分析認為，是否打響商舖盜竊的犯罪行為其實並不是重點，英國政府現時最需要的是，盡快解決當地經濟困難的局面，並且改善社會服務以及加強社區聯繫的方法。