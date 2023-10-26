富國群起「搶人才」　數據揭全球向OECD國家移民數量創新高

根據經濟合作與發展組織（OECD）本月23日發表的報告，2022年全球向OECD國家移民數量達到歷史新高，約有610萬人移民到38個成員國，較2021年增加了26%。



OECD成立於1948年，前身為歐洲經濟合作組織（OEEC），組織成立的目的是幫助執行致力於第二次世界大戰以後歐洲重建的馬歇爾計劃。後來其成員國逐漸擴展到歐洲以外國家。1961年，歐洲經濟合作組織改名為經濟合作暨發展組織。目前，其成員國除了大部份歐洲國家外，還有美國、加拿大、墨西哥、哥倫比亞、智利、土耳其、日本、韓國、澳洲和新西蘭。

報告稱，受全球人道主義危機和較富裕國家勞動力需求的影響，超過三分之一的成員國移民人數達到了至少15年來的最高水平，包括法國（30萬人）、西班牙（47萬人）和比利時（12萬人）；而英國（52萬人）和加拿大（44萬人）的移民人數則達到歷史最高水平。

OECD統計數據顯示，2020年至2021年間成員國新增永久移民數量受新冠肺炎疫情影響而回落，但在2022年反彈顯著。報告指出，今年初步數據顯示出移民人口進一步增長的趨勢，意味着去年的人口激增並不完全是疫後反彈的影響。

逾610萬移民人口之外，OECD國家給留學生發出的簽證也達到創紀錄的190萬份，另有470萬在俄烏戰爭中流離失所的烏克蘭人獲得居留許可（截至今年6月），以及大量的臨時工作移民。

富國適齡勞動人口下跌 各國放寬移民

西班牙負責移民事務的部長José Luis Escrivá在報告發佈會上表示：「大多數經合組織國家都面臨着勞動力短缺的問題，未來的情況只會更糟。」Escrivá稱，歐盟在未來25年內至少需要從其他國家引進5,000萬人口才能穩定其人口。若缺少大量移民，各成員國將難以維持福利國家的運作。

美國新聞網站Axios引述全球三大信評公司之一的穆迪（Moody's）今年發佈的一份報告稱，未來10年間，20國集團（G20）的適齡勞動人口數量也將出現普遍下跌的情況，其中韓國、德國和美國的跌幅最為嚴重。

加拿大計劃在今年向120萬新移民提供居留權，該國在2022年入籍公民增長數量為所有OECD國家中最高；德國政府則預期國家每年需要40萬名新移民，才能填補護理、物流、學術等各領域的勞動力空缺，因此該國已在2021年通過法律加快發放工作簽證，並提供申請者6個月的逗留期來尋找工作；此外，西班牙、以色列、澳洲等許多國家都在近2年推出了促進移民、吸引外勞的政策。