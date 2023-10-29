佐科維多多長子參選副總統爆爭議　「政治王朝」打亂印尼選舉？

再過3個多月，印尼的近2億零500萬選民將選出下一任總統。現任總統佐科維多多（Joko Widodo）任滿兩屆，已達到憲法規定的任期頂限，不能再參選。印尼新總統，將在現任國防部長普拉博沃（Prabowo Subianto）、中爪哇省（Central Java）前省長甘查爾（Ganjar Pranowo）和雅加達特區前首長阿尼斯（Anies Baswedan）之間誕生。不過，種種迹象顯示，佐科維多多已在為卸任後繼續發揮影響力鋪路。他的長子吉卜蘭（Gibran Rakabuming Raka）通過具爭議的方式成為普拉博沃競選拍檔，更加大輿論對於佐科維多多建立政治王朝的觀感。



「政治王朝」將成為來屆印尼總統選舉，各方圍繞展開攻防的戰線。吉卜蘭作為普拉博沃副手參選雖然引起部份群體不滿，但佐科維多多仍享有的高聲望，有關他建立政治王朝的批評可能不會對普拉博沃和吉卜蘭的選情造成太大衝擊。

從印尼憲法法院10月16日——即總統選舉候選人登記程序展開前3天——裁定未滿40歲者如果擔任民選職務就具備正副總統參選資格的那一刻起，所有人的目光便鎖定吉卜蘭。法院的判決，為這名36歲的梭羅市（Surakarta）市長掃除了參選的障礙。

不出一個星期，普拉博沃和以他為首的「印尼前進聯盟」（KIM） 便宣布吉卜蘭為普拉博沃副手，證實此前外界的傳聞。

印尼戰略與國際問題研究中心（Centre for Strategic and International Studies）研究員努里（Noory Okthariza）接受《聯合早報》訪問時說，政治王朝將成為來屆總統選戰的重要議題之一，如果不斷被談論，將影響普拉博沃和吉卜蘭的得票率。

「阿尼斯和甘查爾的支持者會利用這個議題榨取利益，普拉博沃和吉卜蘭要為自己的立場正名也會有困難。」

由於憲法法院首席法官安瓦爾（Anwar Usman）是佐科維多多的妹夫、吉卜蘭的姑丈，當地媒體和維權組織認為憲法法院的裁決有裙帶作風之嫌。法院應一些人士的請求，成立道德委員會展開調查，但道德委員會主席是否中立也受到質疑。

雅萬高鐵：圖為2023年10月2日，印尼總統佐科維多多在首都雅加達哈利姆高鐵站宣布「雅萬高鐵」正式啟用。（Reuters）

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（Yusof Ishak Institute）印尼研究項目資深研究員兼協調員劉敏麗說，就印尼的民主進程而言，吉卜蘭獲得參選資格背後所涉及的裙帶作風和民主倒退令人咋舌。

「關注時局的人應該看清，比起任何一位前總統，佐科維多多對權力的貪戀有過之而無不及，他的目標是把族人安置在印尼政治體系的最高層。」

「不過，佐科維多多的支持者不會在意高大上的理念，並很有可能會把他們的忠誠和支持轉向吉卜蘭或普拉博沃。」

佐科維多多雖然表態「支持所有候選人」，但吉卜蘭加入普拉博沃陣營，被視為佐科維多多傾向支持普拉博沃，而不是他所屬的鬥爭派民主黨所推舉的候選人甘查爾。

佐科維多多的做法，以及吉卜蘭獲得參選資格，在佐科維多多支持者當中造成一定程度的分裂。10月21日，佐科維多多支持者團體一名代表在活動上脫下寫着支持佐科維多多字眼的衣服，把團體名字改為支持甘查爾。那名代表當時說，對脫下他們喜歡的衣服感到抱歉，但「我們很失望，我們對佐科維多多很失望」。

調查：逾六成民眾認為應設規條約束家族政治

印尼媒體《羅盤報》（Kompas）10月16日至18日進行的一項調查顯示，63.7％的印尼民眾認為應該設立規條，約束家族政治；另有53％受訪者對家族政治表示不贊同。

南洋理工大學（Nanyang Technological University）拉惹勒南國際研究院印尼項目協調員塞巴斯蒂安（Leonard C. Sebastian）說，這顯示相當一部份印尼民眾對國家和地方層面的家族政治現象感到不滿。

塞巴斯蒂安不認為家族政治議題會引起選民太大的共鳴。他說，佐科維多多的民調支持度仍然相當高，因此甘查爾和阿尼斯能在多大程度上用家族政治議題爭取支持，有待觀察。

「佐科維多多仍是受歡迎的總統，任何人如果想利用政治王朝的議題提高自己的支持率，得進行一番權衡，確保他們不會因為批評總統而引起選民反彈。」

印尼戰略與國際研究中心另一名研究員埃德伯特（Edbert Gani）指出，對於支持甘查爾的鬥爭派民主黨而言，家族政治議題可能是雙刃劍，因為黨內也不乏家族政治元素，而且早在佐科維多多兒子和女婿從政時也沒加以阻止。

印尼：圖為2023年10月25日，印尼國防部長普拉博沃在雅加達與支持者見面。（Reuters）

或沒一方得票率過半 選舉進入第二輪可能性高

鬥爭派民主黨黨魁、前總統梅加瓦蒂（Megawati Sukarnoputri）被認為大力扶持女兒普安（Puan Maharani）從政。印尼政壇曾盛傳普安日後可能參選總統，她目前是國會議長。吉卜蘭2021年出任梭羅市市長，如今參選副總統，踏上幾乎與父親一樣的從政之路。佐科維多多女婿博比（Bobby Nasution）是棉蘭市（Medan）市長，幼子凱桑（Kaesang Pangarep）目前是印尼團結黨（PSI）黨魁。

2月的選舉中，如果3隊人馬中沒有任何一方的得票率超過50％，就會在6月舉行第二輪選舉，由第一輪得票率最高的兩組候選人對決。就目前的形勢看來，進行第二輪選舉的可能性相當高。

最新的民調中，普拉博沃和吉卜蘭以35.9％的支持率領先，甘查爾和拍檔政治、法律與安全統籌部長馬赫福茲（Mahfud MD） 以26.1％緊隨其後，阿尼斯與民族覺醒黨（PKB）主席穆海明（Muhaimin Iskandar）組合則獲得19.6％。

塞巴斯蒂安說，第二輪選舉極有可能是普拉博沃與甘查爾的對決。目前尚無法看出屆時阿尼斯會倒向哪一方，而且也取決於阿尼斯陣營里各黨派在多大程度上獲普拉博沃或甘查爾的陣營接納。

保守回教選民的支持目前分散在普拉博沃和阿尼斯之間。尤索夫伊薩東南亞研究院印尼研究項目客座研究員馬德（Made Supriatma）說，普拉博沃團隊很有把握，如果阿尼斯在第一輪被淘汰，他的支持者會轉而支持普拉博沃。

「因為2014年和2019年選舉，普拉博沃的陣營包括保守派回教徒，這個群體現在支持阿尼斯。他們是不會支持甘查爾的。」

馬德指出，如果甘查爾在第一輪遭淘汰，他的支持者也沒有其他選擇，只能把票投給普拉博沃。

觀察家普遍認為，阿尼斯不太可能在民調中迎頭趕上。尤索夫伊薩東南亞研究院資深訪問研究員廖建裕說，除非普拉博沃因重病或某種原因無法參選，支持普拉博沃的回教選民轉向支持阿尼斯，他才有可能鹹魚翻生。

若與梅加瓦蒂決裂 佐科維多多或提早成跛腳總統

雖然沒公開撕破臉，但來屆總統選舉已儼然成為佐科維多多與他所屬的鬥爭派民主黨黨魁梅加瓦蒂之間的較量。

若普拉博沃吉卜蘭敗選 將嚴重削弱佐科維多多影響力

兩人之間的緊張關係已是眾人皆知，最近更有印尼媒體以「Perang Bharatayudha」（《摩訶婆羅多》中的一場大戰），形容雙方傾盡全力要自己屬意的候選人贏得這場總統選戰。

塞巴斯蒂安解讀，佐科維多多力推長子吉卜蘭擔任普拉博沃的副手人選，說明佐科維多多想要在選後繼續發揮影響力。如果普拉博沃和吉卜蘭敗選，將嚴重削弱他在印尼政壇的影響力。

印尼：圖為2023年9月29日，印尼中爪哇省前省長甘查爾在雅加達發表演說。（Reuters）

塞巴斯蒂安指出，佐科維多多力擔心，鬥爭派民主黨支持的甘查爾如果當選總統，會受到梅加瓦蒂控制，而佐科維多多不希望他任內出現過的權力分享局面重現。

「佐科維多多在鬥爭派民主黨內沒有影響力，所以無法改變印尼2024年後的走向，因此佐科維多多願意支持普拉博沃。普拉博沃不只答應延續佐科維多多政府的政策，有吉卜蘭參與政務，也能確保佐科維多多政績的延續。」

廖建裕說，梅加瓦蒂如果在此時公開與佐科維多多決裂，開除佐科維多多黨籍，可能使甘查爾在形勢上更加孤立。

「以後的發展會如何？如果雙方覺得已經沒有什麼共同利益可圖，梅加瓦蒂可能會與佐科維多多決裂。」

埃德伯特提醒，總統選舉將出現激烈競爭，而且民眾對吉卜蘭獲得參選資格的批評聲音也已浮上枱面，因此佐科維多多必須謹慎行事。

「如果干預選舉的指責屬實，佐科維多多有可能削弱自己到目前為止維持的穩定局面，危及餘下一年的任期，也可能比想像中更快成為跛腳總統。」

來屆選舉有哪些候選人？

普拉博沃（Prabowo Subianto）

年齡：72歲

政治職務：現任國防部長

政黨：大印尼運動黨（Gerindra Party）

支持率：37％

副手：梭羅市現任市長吉卜蘭

選情分析：

普拉博沃力求為自己塑造佐科維多多繼承人的形象。上兩屆總統選舉敗給佐科維多多後，他現在希望藉助佐科維多多的高人氣為自己爭取支持，以在中爪哇省和東爪哇省兩個大票倉與鬥爭派民主黨和甘查爾一較高下。普拉博沃選擇佐科維多多長子吉卜蘭為拍檔，便是在釋放自己會延續佐科維多多政策的訊號，也希望通過吉卜蘭爭取年輕選民支持。

3名總統候選人中，普拉博沃在國際舞台和國家決策事務上的經驗最豐富。不過，他的年紀最大，副手年齡則最小、資歷最淺，不禁讓人擔憂普拉博沃一旦當選並且健康亮紅燈，吉卜蘭能否挑大樑。

甘查爾（Ganjar Pranowo）

年齡：55歲

政治職務：中爪哇省前省長

政黨：鬥爭派民主黨（PDI-P）

支持率：34.8％

副手：現任政治、法律與安全統籌部長馬赫福茲（Mahfud MD）

選情分析：

甘查爾在中爪哇省省長任內展現了親和力與魅力。來屆選戰，他採取與普拉博沃相似的路線，即效仿佐科維多多在上兩屆選舉的策略，爭取中爪哇省和東爪哇省選民，以及少數族群的支持。他所屬的鬥爭派民主黨是國會第一大黨，相信能為他提供後援，讓他展現個人魅力和辯才。

甘查爾選擇馬赫福茲當副手，意在吸引傳統回教選民的支持。不過，馬赫福茲在最大回教組織伊斯蘭教士聯合會（Nahdlatul Ulama）並沒有牢固的根基，要吸引回教選票任務艱難。此外，甘查爾也被視為受制於黨魁梅加瓦蒂和她的黨內派系，無法獨立履行總統職責。

阿尼斯（Anies Baswedan）

年齡：54歲

政治職務：雅加達特區前首長

政黨：無黨派，但獲國家民主黨（NasDem）推舉

支持率：22％

副手：民族覺醒黨（PKB）主席穆海明（Muhaimin Iskandar）

選情分析：

3名候選人中，阿尼斯在政策上最有可能提出不同的見解，因此對於想看到改變的選民最有號召力。阿尼斯也比另外兩名候選人更受回教保守派歡迎。選擇民族覺醒黨主席穆海明拍檔，一來在一定程度上有助吸引路線較溫和的伊斯蘭教士聯合會成員支持，二來也給不屬於任何政黨的阿尼斯提供了政黨的動員能力。

不過，阿尼斯在民調支持率中與另外兩名候選人有一段距離，不少民眾，尤其是佔12%的少數族群仍因為他在2017年雅加達特區首長競選中的強硬保守立場和言論，而對他有所保留。阿尼斯接下來能不能迎頭趕上，得看他能否吸引到盡可能多的伊聯選民支持，以及讓少數族群相信他不會損害他們的權益。

（民調數據來源：印尼政治指標調研公司（Indikator Politik Indonesia），調查於2023年10月16日至20日進行）

印尼：圖為2023年10月19日，印尼雅加達特區前首長阿尼斯和民族覺醒黨主席穆海明在雅加達見記者。（Reuters）

來屆選舉哪些議題受關注？

①反貪腐

雖然肅貪委員會近年來加大肅貪力度，但印尼的透明度指數呈下滑趨勢。過去半年裏，兩名內閣部長和若干官員面對貪污指控，肅貪委主席也因涉嫌貪污和勒索被傳召問話。哪名候選人最能剷除貪腐會是選民的考量。

②就業

來屆大選，30歲以下年輕選民佔三分之一。一項對大學生的調查結果顯示，他們普遍關注就業，並希望總統候選人能關注這個問題。年輕選民關注的其他議題包括言論自由、氣候變化和數碼適應力。

③回教徒的政治訴求

保守派回教徒更傾向支持能進一步開拓印尼宗教維度和立法促進宗教表述的候選人。阿尼斯雖然是宗教信仰色彩最鮮明的候選人，但在民調中落後，如果第一輪被淘汰，回教選民就得在另兩名候選人之間做選擇。

④少數族群關注候選人過往記錄

華人、基督徒等少數族群約佔12％。個別群體對於普拉博沃曾被指參與1998年5月示威鎮壓行動，以及阿尼斯2017年參選雅加達特區首長時的激進宗教立場還心有餘悸，更有可能把票投給提倡多元和包容理念的甘查爾。

印尼總統選舉：從提名到就職

2023年

10月19日至25日：潛在候選人登記參選

11月13日：選委會宣布參選資格

11月28日：競選期開始

2024年

2月14日：全國大選

6月26日：如果2月的選舉沒有候選人獲得超過50％選票，得票最多的兩組候選人對決

10月：新總統宣誓就職

本文獲《聯合早報》授權轉載

