印尼雅萬高鐵10月2日開通

印尼的「雅萬高鐵」（Jakarta-Bandung High Speed Railway）10月2日開通。這是東南亞第一條高速鐵路，也是中國第一個海外高鐵計劃。



法媒報道，雅萬高鐵全長124公里，連接印尼首都雅加達（Jakarta）和第四大城市萬隆（Bandung），是中國「一帶一路」倡議下的標誌性項目。該列車的時速可達350公里，由中印合資企業建造，耗資超過70億美元（約546億港元）。

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）2日將為該項目揭幕。據當地媒體引述官員的話報道，佐科維多多稱讚雅萬高鐵在印尼人口最多的爪哇島（Jawa）上的兩個城市之間提供快捷的交通服務。

雅萬高鐵原定耗資不到50億美元（約390億港元），於2019年建成，但由於新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情、成本飆升等問題，工程延遲4年才完成。

在開通之前，印尼當局一直在對這條鐵路進行公開測試。中國總理李強曾於9月6日與印尼海洋與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）一起試乘雅萬高鐵。

盧胡特9月28日告訴記者，佐科維多多計劃未來邀請中國國家主席習近平乘坐列車，但沒有提供更多細節。

本文獲《聯合早報》授權轉載

