趙長鵬幣安王朝或告終　全球加密貨幣行業迎來最壞結局？

全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）創辦人兼行政總裁趙長鵬承認洗錢控罪，與美國司法部達成和解，幣安同意支付總額43億美元罰款，趙長鵬亦於21日辭去行政總裁一職，由幣安區域市場主管Richard Teng接替其職位。在這位當今加密貨幣領域最有權勢的人失去「王冠」後，這是否意味加密貨幣業將面臨最艱苦困難的經營時刻？



綜合外媒報導，幣安最早於2018年成為美國司法部的目標，美國財政部認定，幣安長年允許主要與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）、基地（al-Qaeda，又譯作阿爾蓋達）、ISIS等恐怖組織，透過其平台匯兌和移轉金錢，交易次數超過10萬宗。幣安的違規行為還包括未有防止伊朗、北韓等受制裁地區用戶的交易。

這次大型調查是由美國司法部發起，聯合美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）和財政部（Treasury Department）多個聯邦部門，共同追查幣安和其平台資金流。司法部長賈蘭德（Merrick Garland）甚至在聲明中批評，幣安不單違反法律，對外還「假裝守法」，放任不法分子透過其平台洗錢、移轉資金及獲益。

據指，美國財政部認定幣安長年允許哈瑪斯、基地（al-Qaeda）、ISIS等恐怖組織，透過其平台匯兌和移轉金錢。(Reuters)

趙長鵬在社交媒體X（前稱Twitter）上稱：「今天，我辭去幣安行政總裁的職務。坦白說，情感上放手並不容易。但我知道這是正確的決定。我犯下錯誤，我必須承擔責任。這對我們的社區、幣安和我自己都是最好的選擇。」據《華爾街日報》引述消息稱，趙長鵬計劃辭職並承認違反美國反洗錢法的刑事要求，以達成一項或能保護公司繼續運營能力的協議。他定於21日下午在西雅圖聯邦法院出庭並提出抗辯，他有可能面臨長達18個月的監禁。

趙長鵬重申自己會保留既有股份，亦會支付個人的5,000萬美元罰款，並被禁止參與幣安一切的活動，他又指未來幣安平台將引入「第三方」，來自美國財政部的監督者，確保交易平台不再有違反聯邦法律的事情發生。

打擊加密貨幣新時代？

幣安是趙長鵬於2017年建立的加密貨幣王國，它通過提供一種交易數千種不同代幣的廉價方式，積累了巨大的財富，並使得其市場份額迅速超過了所有競爭對手。據研究公司CCData的資料顯示，雖然今年以來幣安的市場份額有所下滑，惟仍佔全球加密貨幣交易量的一半左右。

在趙長鵬辭職公告發佈後不久，幣安在一篇博文中表示，和解將使其「成為一家更強大的公司，為下一個50年奠定基礎」。雖然趙長鵬將不再擔任領導職務，但他仍是公司的大股東，未來是否由他在幕後操控掌握公司實權備受各界關注。

另一方面，有分析相信這次事件或標誌着對加密貨幣的打擊進入了一個新時代。長期以來，超過1萬億美元的加密貨幣市場一直受到欺詐指控的困擾。而幣安的和解標誌着加密貨幣行業在美國進入了一個法律和秩序的新時代，日後的相關起訴或變得更加頻繁。

參議員沃倫（Elizabeth Warren）表示：「全球最大加密貨幣交易所的行政總裁承認違反了反洗錢法，是加密貨幣行業犯罪活動大趨勢的一部分。」(Reuters)

值得留意的是，雖然加密貨幣行業在國會山莊有許多支持者和盟友，但幣安卻罕見地引起了兩黨的關注。民主共和兩黨中人如參議員盧米斯（Cynthia Lummis）、眾議員希爾（French Hill）等，均敦促檢察官調查並指控這間公司涉嫌與非法金融活動有關聯。參議員沃倫（Elizabeth Warren）亦表示：「全球最大加密貨幣交易所的行政總裁承認違反了反洗錢法，是加密貨幣行業犯罪活動大趨勢的一部分，可悲的是，這是可以預見的。」

去年，「薯條哥」Sam Bankman-Fried（SBF）的FTX倒閉後，美國加速了對加密貨幣市場的監管。此後，檢察官以欺詐罪名起訴了一些主要的加密貨幣公司高層，而根斯勒（Gary Gensler）領導的證券交易委員會等監管機構也因涉嫌規避市場規則而逮捕了多間主要的加密貨幣公司，包括雙子座（Gemini）、Coinbase以及最近的Kraken。

去年，「薯條哥」Sam Bankman-Fried（SBF）的FTX倒閉後，美國加速了對加密貨幣市場的監管。(Reuters)

就在可能達成和解協議的消息傳出後數小時，美國證券交易委員會指控

幣安競爭對手Kraken違反證券法，這是該委員會一年內第二次對該公司的指控。當局指控Kraken將客戶資產與自身資金混在一起，並在未獲得適當許可的情況下運營該交易所。

避免了加密貨幣市場的最壞結果

過去一段時間，幣安遭到法律打擊一直是業內最擔心的事情之一，因為失去其巨大的交易量會對市場造成龐大的衝擊。但在經歷了兩年的破產、欺詐醜聞和行業內的種種混亂之後，似乎已經沒有什麼能讓投資者感到害怕了。雖然比特幣和Binance Coin的價格事後出現了一些波動，但市場總體上似乎對有關消息皆保持平靜。

回顧近年歷史，外界雖然一再憂慮「黑天鵝」事件或會導致加密貨幣行業崩潰，但從Coinbase、Kraken以至幣安的情況來看，儘管受到人員和收入的減少，這些公司的規模有所縮減，但基本上運作一切照舊，未有受到太大的影響。

有分析指，未來加密貨幣業在缺少創始人的情況下繼續發展壯大，是未來數月值得留意的事。(Reuters)

許多業內人士認為，加密貨幣要想獲得合法地位，亟需傳統金融界的參與。然而，在這一時刻，避免市場結構的大規模動盪被認為是一種勝利。幣安最終通過支付43億美元，更換行政總裁並承諾日後做得更好，以換取當局不再調查及保住公司的業務，已經是一個了不起的成就。加密貨幣分析師Robert Le表示：「考慮到對幣安指控的嚴重性，避免趙長鵬入獄以及交易所能夠繼續運營可能是最佳結果。」

金融監管組織Better Markets行政總裁Dennis Kelleher批評指，司法部讓幣安利用其掠奪性的利潤來買下趙長鵬和其他高層的「免死金牌」，形容這是「無法辯解的司法雙重標準」。他說：「即使是數十億美元的罰款，對於龐大的全球性金融公司來說也毫無意義。這不過是經營成本而已，而犯罪業務之所以蓬勃發展，是因為政策未能全面、適當地起訴個人。」

雖說是一項勝利，但正如美國法學教授、金融監管專家Yesha Yadav表示：「問題實際上在於，加密貨幣是否真的在以一種讓它能夠超越其有影響力的創始人的方式成長起來，這些創始人一直在建立品牌、建立創新和知名度。」他認為未來數月的發展十分關鍵。

此外，Yadav還補充，幣安最終得以支付43 億美元結束事件，某程度上反映了其「大到不能倒」的事實。他說：「我認為這多少反映了一種擔憂，即如果幣安遭遇滅頂之災，將對在其上持有資金的普通人乃至整個行業造成進一步損害。」