Binance新CEO是誰？鄧偉政出身新加坡金融領域　2年前加入幣安

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）星期二（11月21日）宣佈，其區域市場全球主管鄧偉政（Richard Teng）接替趙長鵬出任行政總裁。



鄧偉政在「X」平台貼文說，他將專注於向幣安1.5億用戶保證公司的「實力、安全和保障」，並會與監管機構合作，「在全球堅持高標準」。

↓ 鄧偉政發文稱We are here to stay（我們會留下來） ↓

幣安創辦人兼行政總裁趙長鵬，因觸犯美國洗錢法律被控後答應卸任。自從趙長鵬面對的指控在多處發酵後，新加坡人鄧偉政便視為行政總裁接班人。趙長鵬是在今年5月委任鄧偉政為美國以外，所有區域市場的主管。

鄧偉政2021年加入幣安，任新加坡公司行政總裁。他在加入幣安前在傳統金融領域任職，包括新加坡金融管理局的企業融資總監、新加坡交易所首席監管官，以及阿布扎比國際自由貿易區總裁。

新加坡金融管理局在2021年9月已將幣安列入投資者須警惕名單（Investor Alert List），以警惕新加坡消費者該公司並不受管制或在新加坡持有執照，可提供任何付款服務。

本文獲《聯合早報》授權轉載

