基辛格逝世｜促中美建交、越南停火　基辛格何來「戰爭犯」之名？

美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger，又譯季辛吉）11月29日於家中離世，享年100歲。基辛格生前曾在尼克遜和福特兩位美國前總統任內擔當國務卿，促成了中美建交、與越南簽訂停火協議。然而，這位被視為美國歷史上最有影響力的外交官卻也極富爭議性：他雖在1973年因通過談判推動結束越南戰爭而獲諾貝爾和平獎，卻同時被美國左派視為「戰爭罪犯」。



「菜單行動」

20世紀60年代末至70年代冷戰期間，基辛格在共和黨總統尼克遜（Richard Nixon）政府擔任國家安全顧問和國務卿，參與這十年間許多劃時代的國際事件。在越南戰場上，尼克遜政府為了打擊共產黨在北越的活動、破壞從鄰國柬埔寨穿過的一條鐵路補給線，而對當時保持中立的柬埔寨進行秘密轟炸。

基辛格先是出任尼克遜的國家安全顧問和國務卿，在福特接任總統後，分別在任兩個職位至1975年和1977年。（Richard Nixon Presidential Library/Handout via REUTERS）

1969年起，基辛格幫助制定並負責執行了這項被稱為「菜單行動」（Operation Menu）的計劃，用早餐、午餐、晚餐、零食、甜點等來指代各個襲擊目標和行動項目。白宮幕僚長在3月17日、關於此次行動的一次會議後記錄：「歷史性的一天。K（代表基辛格）的『早餐行動』終於在我們的下午2點實現。K非常興奮，P（總統）也一樣。」

根據五角大樓的一份報告，1969至1970年間，基辛格批准了對柬埔寨的3875次轟炸，並對公眾和國會隱瞞了這些缺乏正當性的行動。

圖為美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger，又譯季辛吉，左）1972年2月20日陪同美國時任總統尼克遜（Richard Nixo，右）前往中國訪問，二人在機上合照。（Reuters）

同時期，基辛格亦代表美國在與北越就停火進行談判，據指，柬埔寨的秘密行動是基辛格為向北越政府施壓的措施之一。1973年美國與越南達成停火協議，基辛格同年因此獲得諾貝爾和平獎，卻備受爭議。BBC報道稱，這些行動造成了至少5萬平民死亡，還無意中幫助激進的紅色高棉（Khmer Rouge）運動在金邊掌權，為更慘重的人道災難埋下伏筆。

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密謀支持智利政變、暗殺

1970年，智利迎來總統選舉，基辛格下令研究左翼候選人阿言德（Salvador Allende）贏得大選的後果。受美蘇冷戰所困，基辛格認為一個民選的社會主義政府可能會在整個拉美地區內外引發多米諾骨牌效應，並將阿言德的當選稱為 「有史以來美國面對的來自南半球的最嚴峻挑戰之一」。

美蘇領袖在1974年11月23日舉行峰會前夕，總統福特及國務卿基辛格在火車上與蘇聯官員會晤。 (Reuters）

近些年來解密的美國政府機密文件揭露，當時美國情報人員秘密與智利軍方高層會面並提供財政支持，幫助其發動軍事政變來阻止阿言德上台。政變雖然失敗，但這一系列主要由基辛格策劃的秘密行仍然造成智利一位陸軍總司令遭到暗殺，皮諾契特（Augusto Pinochet）的軍政府最終成功奪取政權，實行了長達數十年的獨裁統治。

默許侵略、種族屠殺

與智利行動同一時期，基辛格還默許當時美國的盟友——時任巴基斯坦總統葉海亞·汗（Agha Muhammad Yahya Khan）在孟加拉鎮壓獨立運動、進行導致數十萬人死亡的種族屠殺。美國駐東巴基斯坦時任外交官在發給白宮的電報中詳細陳述並譴責了葉海亞軍隊的暴行，稱他們正在實施「種族滅絕」。

但當時，由於美國正在試圖與中國修復關係，而雙方在冷戰期間斷絕往來的狀態下，巴基斯坦政府在中間擔任長期傳話人，更在後來幫助把基辛格秘密「偷渡」至中國。為了讓巴基斯坦繼續從中協助，基辛格與尼克遜不僅拒絕譴責葉海亞政府在孟加拉的軍事行動。

圖為美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger，又譯季辛吉）2012年1月16日在北京釣魚台國賓館發表演講，右下為中國時任國家副主席習近平。（Reuters）

此外，基辛格和時任美國總統福特（Gerald Ford）亦支持了印尼前總統蘇哈托（Suharto）入侵東帝汶（East Timor）的行動。1975 年12月，福特與基辛格結束北京訪問、前往雅加達，蘇哈托在會見二人期間表示打算進軍東帝汶、將其併入印尼。而福特與基辛格則給蘇哈托的計劃開了「綠燈」，基辛格當時說：「重要的是，無論你做什麼，都要儘快取得成功」，更建議蘇哈托最好等他們返回美國、有能力控制美國國內對此事的反應再行動。第二天，印尼軍隊便開始了行動。

1973年基辛格獲頒諾貝爾和平獎時，英國記者Christopher Hitchens做出了尖銳批評，稱其本應就戰爭罪接受審判，戰爭罪犯這一惡名自此跟隨着基辛格。在他離世之際，各大媒體紛紛發出記載基辛格功勳的訃告，而在這之中，《滾石》雜誌留下了這樣的標題：《基辛格——美國統治階級所愛戴的戰爭罪犯終於離世》。