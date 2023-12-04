日本多間租車公司拒接海外遊客生意　指自駕事故外國人佔七成

許多人赴日旅遊選擇自駕，但根據日本媒體12月3日報道，有北海道某租車業者統計，11月超過7成自駕事故司機都是外國人，因此越來越多租車業者不再租給海外觀光客。當地業者表示，會發生事故主因是外國人看不懂日文、不理解日本道路標誌導致。



日本入境市場快速回溫，許多人為了想前往交通不便的地方，或嚮往更舒服、自由度更高的旅行，都會選擇租車自駕。

但隨著越來越多海外旅客選擇自駕，因不熟悉日本交通規則、看不懂道路標誌，而導致的事故意外越來越多，隨著北海道冬天到來，積雪的道路讓當地租車業者更加不安。

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有位於新千歲機場的租車業者表示，11月發生的租車事故有7成是外國人，今年1月更發生有新加坡旅客自駕沒注意「一時停止」的交通號誌而發聲車禍意外，造成一對母女身亡。

自駕意外並不僅限於北海道，今年11月中旬在千葉縣也發生一名台灣籍女司機開車時，右轉撞上一位26歲女性與懷中抱著的1歲大女嬰，雖然緊急送醫，女嬰仍傷重不治，釀成1死1重傷悲劇。

由於外國人租車事故頻傳，該業者透露，已有許多北海道租車業者放棄這塊業務，不再租車給外國人以減少損失。

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而分析事故發生主因，業者分析是因為外國人看不懂日本的交通標誌，尤其是「一時停止」標誌，只有日文書寫對不懂日文的海外旅客來說很難理解。

而隨著雪季來臨，當道路被冰封，即使是當地人，在積雪的道路上開車都膽戰心驚，更遑論是對當地路況不熟的外國人，也讓北海道當地租車業者更加不安。

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