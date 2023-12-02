睇極光不用去北歐！中國與日本北海道都有　絕美極光染紅夜空

日媒12月2日報道，受地磁暴影響，北海道名寄市上空1日晚出現「低緯度極光」奇景。名寄市天文台及多名網民同晚上載圖片，顯示北海道多處夜空被極光渲染，呈現淡淡紅色。



日媒指出，在北海道觀測到極光並不常見，其實不只北海道，中國東北和北京也都可觀測到極光。黑龍江、內蒙古、新疆等地均出現極光，甚至北京此次都有清晰的極光目擊和觀測記錄。

極光是太陽耀斑（solar flare）出現期間，太陽噴發的帶電粒子受地球磁場引導，與地球高層大氣分子碰撞產生的發光現象。若太陽表面出現大規模耀斑，北海道一類的低緯度地區就有可能觀測到極光，稱為「低緯度極光」。

日本放送協會（NHK）2日稱，名寄市天文台自11月29日發現太陽耀斑後持續監測，12月1日晚約10時起在北海道北部上空發現低緯度極光。

名寄市天文台指，南、北極圈極光為藍或綠色，低緯度極光特徵是淡淡的紅色。因2024年太陽活動料將增加，未來仍有機會觀測到低緯度極光。

中國黑龍江北部、內蒙古、北京等地12月1日晚也出現極光。新華社稱，有攝影師在北京懷柔拍到極光。「北京極光」一詞在1日晚也登上微博熱搜。

台媒TVBS於12月2日引述專家稱如地磁暴特別強，極光範圍擴大，身在北緯40度的北京是確實可能看到極光。

以下是12月2日在中國境內拍得極光照片：