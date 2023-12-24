百億元的聖誕樹經濟學：解構美國龐大的節日樹產業

聖誕節如今是一門大生意，其中一部分便是價值數十億美元的聖誕樹銷售業務。美國龐大的聖誕樹產業之下，甚至形成了兩個對立的行業組織：一個支持天然聖誕樹，另一個支持人造聖誕樹。



作為商學院教授，學生要求我們兩個解釋冬季假期的經濟影響。本着分享的節日精神，我們在此介紹一些便於您在修剪聖誕樹時討論的話題。



作者：美國波士頓大學市場、公共政策與法律臨床副教授Jay L. Zagorsky；波士頓大學戰略與創新講師Patrick Abouchalache



哪裹能找來一棵天然聖誕樹？

要得到一棵天然聖誕樹有三種途徑：首先，你可以自己從國家森林裏砍一棵。雖然砍樹的許可費只有10美元甚至更少，但這樣做的美國人相對較少，因為政府規定只能在所有道路、露營地或休閒區200英尺（約61米）以外的地方砍伐樹木。而樹木的樹枝和針葉會在托運過程中被破壞，因此只能選擇又大又重的樹木、穿過積雪的樹林把它運到相當遠的地方。

第二個選擇是到當地的聖誕樹農場購買或砍聖誕樹。Taylor Swift曾透露自己在聖誕樹農場長大，聖誕樹農場自此得到了普及，但有這樣成長環境的美國人並不少：根據美國農業部的最新數據，全美有近3,000個聖誕樹農場，每年售出大約1,200萬棵聖誕樹。

圖為2023年11月17日，聖誕樹抵達美國華盛頓的國會大樓外，這棵聖誕樹是從西弗吉尼亞州的國家森林公園砍下的一棵挪威雲杉。（Reuters）

雖然做聖誕樹農場主聽起來很令人愉悅，但其利潤並不高，因為聖誕樹需要十多年才能長到足夠出售的大小。漫長的準備時間加上多變和難以預測的天氣使許多農場被迫停業。美國農業部發現，在2014年至2019年期間，有近500家美國聖誕樹農場倒閉。

獲得聖誕樹的第三種方式，是從進口聖誕樹的本地零售商那購買。2022年，美國進口了近300萬棵天然聖誕樹，當中大部分來自加拿大。2014年，美國進口的聖誕樹只有現在的一半，此後進口量一直在穩步增長。

這三種渠道綜合算來，到2022年，美國銷售本地種植或進口的天然聖誕樹數量大約有1,500萬棵。

有些人喜歡從非營利組織購買樹木，童子軍便是如此。而這些非營利組織也會從當地的聖誕樹農場或進口商那裏購買聖誕樹。

從中國來的人造聖誕樹

人造聖誕樹深受那些不喜歡天然樹雜亂和繁瑣的人士喜愛。仿真聖誕樹主要來自中國，大部分在義烏市製造。僅在2022年，美國就進口了2,000多萬棵人造樹。

圖為2023年11月29日，美國紐約市洛克菲勒中心（Rockefeller Center）舉行聖誕樹點燈儀式。（Reuters）

而且這些人造樹正變得越來越普及。2014年，美國進口的人造樹數量為1,100萬棵，天然樹的銷售則達到近2,200萬棵，這意味着在2014年，每當一顆人造樹被售出，同時就人買下將近兩棵天然樹。10年後，天然樹的銷量降至約1,500萬棵，但進口的人造樹卻超過了2,000萬棵。

從天然樹轉向人造樹轉變使火災的數量減少了。不澆水的天然樹會乾枯，有時甚至會起火。1980年，美國發生了約850宗聖誕樹引發的火災，造成80人受傷。40年後，每年的火災數量下降到180宗，只有8人受傷。

聖誕樹為何這麼貴？

有些人一看到聖誕樹的價格就被嚇了一跳，但聖誕樹的批發價其實並不高。根據去年美國政府的統計數據，那些用整個貨櫃進口人造聖誕樹的批發商，平均每棵支付的價格為22美元（約172港元）。天然樹進口商支付的價格大抵相同。2022年，人造樹和天然樹的進口商共進口了超過5億美元（約39億港元）的聖誕樹。

可惜的是，目前並沒有針對零售商購買聖誕樹成本的官方統計數據。人們普遍認為，人造聖誕樹比天然聖誕樹更貴，但由於人造樹的壽命不止一季，有差價也是值得的。

圖為2023年12月20日，在參觀位於美國華盛頓的國會大樓外的聖誕樹的孩子。（Reuters）

根據人造樹和天然樹這兩個競爭行業組織的消費者調查，2022年人們購買聖誕樹的價格在80 美元到100美元（約625至781港元）之間。這意味着聖誕樹的加價幅度約為400%到500%，這跟一條名牌牛仔褲或酒店迷你吧內的一倍飲料加價幅度差不多。

將80到100美元的價格乘以2022年售出的1,500萬棵天然聖誕樹和2,000萬棵人造聖誕樹，意味着聖誕樹每年的銷售額約為30億美元（約234億港元），這還沒算額外在裝飾品上的花費。

那麼，面對這麼多選擇，您該選哪種聖誕樹呢？這個問題沒有簡單的答案——價格、環境因素、便利性甚至過敏問題都是需要考慮的重要因素。我們兩個當中也有一個人無法做出決定，而且他有幾棵聖誕樹，包括一棵祖母傳下來的12英寸的人造聖誕樹，以及在當地聖誕樹農場購買的7英尺高的天然弗雷澤冷杉。

天然的、人造的、還是天然加人造的——無論您選擇哪種、或者甚至乾脆不要聖誕樹都沒問題，只要別忘給冬日慶祝活動增添一抹歡樂的色彩就好。畢竟，這個季節最美好的東西都是免費的。