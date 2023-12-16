聖誕好去處｜維港水上煙火西九免費睇　HK、聖誕樹圖案海上呈現

聖誕好去處｜旅發局將於今年11月24日至2024年1月1日舉辦「香港繽紛冬日巡禮」，當中最矚目的冬日維港水上煙火，於12月9日起，連續三個周末及橫跨聖誕節假期，在海上呈現多個帶有聖誕氣氛的煙火圖案，包括「聖誕樹」及「禮物」等，市民可在西九海濱一帶觀賞得到。



冬日維港水上煙火，於12月9日起，連續三個周末及橫跨聖誕節假期。（旅發局提供）

旅發局舉辦的「香港繽紛冬日巡禮」今年共推出8場、每場10分鐘的「冬日維港水上煙火」繼12月9日及10日兩場接續6場於12月16日、 17日、 23日、 24日（平安夜）、 25日（聖誕節） 及 26日 （Boxing Day）晚上8時在維港綻放，在海上呈現多個帶有聖誕氣氛的節日限定煙火圖案，包括「聖誕樹」及「禮物」等；而曾於夏季吸引大家打卡的 「HK」字樣煙火，亦再次在維港出現，市民可到西九文化區海濱長廊一帶捕捉限定圖案！

冬日維港水上煙火

日期：12月16日、 17日、 23日、 24日（平安夜）、 25日（聖誕節） 及 26日 （Boxing Day）

時間：晚上8時

觀賞地點：西九文化區海濱長廊

「巨型聖誕樹」高逾 20米、相等於逾6層樓高。（旅發局提供）

+ 4

20米高巨型聖誕樹西九登場

另外，海濱聖誕小鎮亦將換上新裝飾，本月24日起於西九文化區藝術公園海濱草坪登場。亮點之一的「巨型聖誕樹」高逾 20米、相等於逾6層樓高，掛滿幻彩燈飾，樹頂更有型閃耀五角星作點綴，入夜後燈飾綻放璀璨光芒，與維多利亞港美景， 互相輝映。

小鎮內更有多個巨型「LOVE」標誌、佈置精緻的聖誕小樹、聖誕馴鹿等。於聖誕節期間，聖誕老人更會隨時在禮物盒造型的聖誕小屋歡迎大家到訪，送上節日驚喜。「香港繽紛冬日巡禮」活動網站同時搜羅人氣景點的慶祝活動、購物優惠、酒店及餐廳的節日美食。