「聖誕女王」訪白宮晤拜登　Mariah Carey 12月神曲再破紀錄

美國歌后、有「聖誕女王」之稱的瑪莉嘉兒（Mariah Carey）12月20日在社交網站Facebook上傳到訪白宮的照片，她帶同孖生子女與總統拜登（Joe Biden）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）會面。



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瑪莉嘉兒在帖文表示「上星期有幸在白宮與拜登總統和賀錦麗副總統見面，為節日敲響鐘聲！在那裏，我們看了所有的節日裝飾，傳播一些歡樂！」

瑪莉嘉兒的多首名曲中，1994年推出的《All I Want for Christmas Is You》是聖誕神曲，近年這首歌曲更是一再重回樂壇歌曲排行榜榜首，自2019年至最新的2023年，連續5年在12月成為Billboard Hot 100主榜冠軍，為歷來第1首歌達到此紀錄，在榜上累計週數達到92週，同樣是第一。此曲讓她有「聖誕女王」的稱號。