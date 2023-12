「聖誕女王」訪白宮晤拜登　Mariah Carey 12月神曲再破紀錄

美國歌后、有「聖誕女王」之稱的瑪莉嘉兒(Mariah Carey)12月20日在社交網站Facebook上傳到訪白宮的照片,她帶同孖生子女與總統拜登(Joe Biden)、副總統賀錦麗(Kamala Harris)會面。



瑪莉嘉兒在帖文表示「上星期有幸在白宮與拜登總統和賀錦麗副總統見面,為節日敲響鐘聲!在那裏,我們看了所有的節日裝飾,傳播一些歡樂!」

瑪莉嘉兒的多首名曲中,1994年推出的《All I Want for Christmas Is You》是聖誕神曲,近年這首歌曲更是一再重回樂壇歌曲排行榜榜首,自2019年至最新的2023年,連續5年在12月成為Billboard Hot 100主榜冠軍,為歷來第1首歌達到此紀錄,在榜上累計週數達到92週,同樣是第一。此曲讓她有「聖誕女王」的稱號。