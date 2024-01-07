CNN承認「令人不安的」以巴報道政策「已實施多年」

「這是以色列恐嚇和控制新聞的方式，」一位批評者說。



長期以來，美國有線電視新聞網 (CNN)因其在報道被佔領巴勒斯坦領土時尊重以色列政府和以色列國防軍而受到媒體分析人士和記者的批評，該有線電視網絡周四承認，它遵循的協議可能會讓以色列審查機構對其節目有影響。

該網絡的發言人向The Intercept證實，其有關以色列和巴勒斯坦的新聞報道均經過CNN耶路撒冷分社的審核，該分社受到以色列國防軍（ IDF）的審查。

審查機構限制外國新聞媒體報道其選擇的某些主題，並在文章或新聞片段不符合其指導方針時對其進行徹底審查。

根據The Intercept報道 ，其他新聞機構經常透過以色列境外的新聞台報道有關該地區的某些故事來避開審查。

這位CNN發言人告訴媒體：「通過耶路撒冷分社報道有關以色列或巴勒斯坦人的報道的政策已經實行多年了。」「 這只是因為當地存在許多獨特而複雜的細微差別，需要進行額外的審查，以確保我們的報告盡可能精確和準確。」

發言人補充說，CNN不會與審查機構分享新聞副本，並稱該網絡與以色列國防軍的互動「微乎其微」。但阿拉伯美國研究所創始人James Zogby表示，以色列國防軍審查媒體的做法是「以色列恐嚇和控制新聞的方式」。

傾向以色列的敘述

一位不願透露姓名的CNN工作人員在接受The Intercept採訪時證實，該網與審查機構的長期關係確保了CNN自2023年10月7日以來對以色列轟炸加沙和約旦河西岸襲擊的報道都傾向於以色列的敘述。

「每一條與以巴相關的報道都必須獲得（耶路撒冷）分社的批准——或者，若分社沒有人時，必須從該社和高級管理層精心挑選的少數幾個報道線路中獲得批准——這些報道線路常被編輯至十分細微。」該工作人員說。

耶路撒冷分社社長Richard Greene宣布，其審查團隊已擴大到包括以色列以外的編輯，並稱這項新政策為「耶路撒冷第二眼」（Jerusalem SecondEyes）。擴大審查程序表面上是為了讓CNN的報道有「更多專家的眼光」，特別是在耶路撒冷新聞台無人值班的情況下。

「戰爭罪」、「種族滅絕」被列為禁語

實際上，該工作人員告訴The Intercept，「『戰爭罪』（ War-crime）和『種族滅絕』（genocide）是禁忌詞（taboo words）。以色列在加沙的爆炸事件將被報道為「爆炸」（blasts），不會歸因於任何人，直到以色列軍方權衡接受或否認。以色列軍隊和政府官員提供的報價和信息往往會很快獲得批准，而巴勒斯坦人提供的報價和信息往往會受到嚴格審查和緩慢處理。」

同時，記者們面臨越來越大的壓力，要求他們對從巴勒斯坦消息來源了解到的任何資訊提出質疑，包括巴勒斯坦衛生部的傷亡統計數據。

衛生部由控制加沙政府的哈馬斯管理。聯合國巴勒斯坦難民機構10月表示，在美國總統拜登（Joe Biden）公開質疑該部門死傷報告的準確性時，該機構的傷亡統計數據「證明過去一直是可信的」。

儘管如此，CNN新聞標準和實踐高級總監David Lindsey 在11月2日的一份備忘錄中告訴記者，「哈馬斯代表正在發表煽動性言論和宣傳……我們應該小心，不要給它提供平台。」

10月發送的另一封電子郵件表明，該網路的目的是讓衛生部的傷亡數字存在問題，新聞標準和實踐部門告訴工作人員，「哈馬斯控制著加沙政府，我們應該將衛生部描述為『哈馬斯控制的』（Hamas-controlled），每當我們提到傷亡統計或有關當前衝突的指控」。

10月7日，新聞編輯部員工被建議「提醒我們的觀眾當前衝突的直接原因，即哈馬斯的襲擊以及對以色列平民的大規模謀殺和綁架」。

2023年10月9日，加沙地帶，醫院門外，Rakan Ahmed躺在父親懷裏，沒有生命跡象。（Mahmoud Issa／路透社）

自10月7日以來，以色列對加沙的攻擊已確認 至少有22,600人在加沙喪生，57,910人受傷。預計還有數千人死在空襲留下的廢墟下。在以色列，哈馬斯攻擊造成的死亡人數為 1,139 人。

監督組織「報道公平性和準確性」（ Fairness and Accuracy In Reporting）的編輯Jim Naureckas指出，以色列政府正在控制記者對加沙的報道，因為它「被可信地指控專門針對記者進行暴力襲擊，以壓制訊息」。

「讓政府在決定什麼是新聞、什麼不是新聞方面發揮更大的作用，這確實令人不安，」他告訴The Intercept。

同時，作家兼學者桑尼·辛格（Sunny Singh）指出，除了CNN之外，「西方媒體對加沙的每一篇報道都被賦予了不應有的重視，而巴勒斯坦記者卻沒有得到這樣的重視。」

辛格說，「西方媒體——不僅僅是CNN——一直在以色列的襲擊中推動以色列的宣傳。」

作者：Common Dreams撰稿人Julia Conley

原文 "CNN Admits 'Disturbing' Israel-Palestine Coverage Policy 'Has Been in Place for Years"（5/1/2024）刊登於美國獨立媒體Common Dreams