紅海局勢｜美軍指胡塞武裝無視國際警告　引爆滿載炸藥無人艇

撰文：蕭通
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美國海軍1月4日表示，也門胡塞武裝（Houthis）無視國際社會的呼籲，繼續發動攻擊。 該組織一艘滿載炸藥的無人艇（drone boat），當日在紅海引爆，沒有造成任何損害或傷亡。

事發前一天，包括美國、英國和日本在內的12個國家發表聯合聲明，警告胡塞武裝停止襲擊，否則需承擔嚴重後果。路透社引述美國官員稱，這是對胡塞武裝的最後警告。

美國海軍駐巴林第五艦隊司令庫柏（Brad Cooper）於4日表示，發生爆炸的無人艇，駛入紅海約80公里，然後在密集的航道中引爆。「它距離在該地區作業的商船和美軍艦艇只有幾英里，我們都目睹了它爆炸。」

2023年12月19日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）訪問巴林，與美軍第五艦隊司令庫珀（Brad Cooper）會面。（Reuters）

胡塞武裝已25次攻擊商船

庫柏表示，尚不清楚該無人艇的襲擊目標。而自以巴爆發速一輪襲擊以來，胡塞武裝已對途經紅海南部和亞丁灣的商船，發動至少25次襲擊，且沒有跡象顯示會有所收斂。他又稱，遭到攻擊的船隻涉及55個國家，胡塞武裝的攻擊破壞穩定，且違反國際法。

美國上月號召各國加入護航行動，庫柏指現在已有22 個國家提供協助。到目前為止，美國軍艦和夥伴已擊落2枚巡航飛彈、6枚反艦彈道導彈，以及11架無人機。

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美國官員稱不會再發警告

2023年12月31日，美國軍艦擊沉了3艘胡塞武裝快艇，以保護一艘商船免於被劫持。美國政府一名高級官員3日向記者表示，如果這種情況再次發生，美軍或採取同樣做法，並指12國發表的聲明非常明確，「我預計不會再次發出警告。」

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