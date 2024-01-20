為何阿拉斯加航空1282緊急出口被封？答案歸結於錢

2024年1月5日發生的一場近乎災難的事件至今仍讓航空業感到震驚，當時一架近乎全新的波音737 MAX 9在16,000呎高空飛行時，重60磅的「門塞」（door plug）突然飛脫，導致飛機機身出現一個大洞。



作為回應，美國聯邦航空管理局（FAA）停飛了所有帶有此類門塞的737 MAX 9飛機，其他國家的航空當局也紛紛效仿。

業界正在密切關注。

許多新聞報導都強調了全球航空業令人印象深刻的安全記錄，特別是自從阿拉斯加航空機組人員成功著陸而沒有造成人員傷亡之後。我對實現這一壯舉的航空公司員工、空中交通管制員和緊急應變人員的出色表現表示稱讚。

然而，作為現任耶魯大學管理學院講師的前聯合航空公司（United Airlines）飛行員，我認為人們對阿拉斯加航空1282航班發生的事情提出了錯誤的問題。正如國家運輸安全委員會和眾多新聞媒體所解釋的那樣，門塞通常用於密封商用客機上未使用的出口。我們需要問的問題是：為什麼航空公司不使用飛機的所有緊急出口？這不會讓乘客更安全嗎？

這都是關於錢的。

安全不是免費的

航空公司營運有五花八門的成本，例如航空燃料，這較容易計算；其他的例如飛機緊急出口，對旅客來說則較不透明。

不管你相信與否，每個正常運作的緊急出口對航空公司來說都是有成本的。每一個出口都需要例行維護和頻繁檢查——例如，確保緊急疏散滑梯正常工作——出於安全原因，每個緊急出口在起飛和降落期間都必須有空服員看守。

換句話說，每個能使用的緊急出口，都伴隨着薪資、健康福利、退休金、培訓和相關費用等相關成本。而封鎖緊急出口可以降低成本。

但這些緊急出口，每一個都至關重要嗎？從美國政府的角度來看，不一定。

阿拉斯加航空：圖為攝於2024年1月7日的照片，顯示阿拉斯加航空一架於1月5日發生艙門飛脫意外的客機的外觀。（Reuters）

為什麼印尼的航空公司有更多緊急出口？

在美國，航空公司必須遵守聯邦航空法規，該法規規定了飛機維修程序和飛行中人員分配以及緊急出口的最低標準。

問題在於波音將同一架飛機出售給不同需求的不同航空公司。

波音公司指出，其737 MAX 9最多可搭載220名乘客，根據美國法規，該飛機需要配備特定數量的緊急出口。這種密集的座位配置在低成本的全球航空公司中很常見，例如總部位於雅加達的獅航（Lion Air）。

然而，考慮到美國人對腿部伸展空間的渴求，大多數美國航空公司所配備的座位數遠少於 220個，而當座位數少於190個時，允許使用的緊急出口較少。阿拉斯加航空 Max 9只有178個座位。

在這種情況下，美國聯邦規則允許航空公司停用這些出口並堵塞開口。這正是阿拉斯加航空1282號航班所發生的情況，也是「門塞」一詞如何突然進入美國用語的原因。

阿拉斯加航空：圖為攝於2024年1月8日的照片，顯示阿拉斯加航空一架客機於1月5日飛脫的門塞掉落在美國波特蘭。（Reuters）

儘管這種解決方法已獲得授權，但我不清楚這是否符合航空安全的最佳利益。如果聯邦航空管理局要求所有出口在緊急情況下都可供使用，無論飛機的座位數如何，即使這需要航空公司承擔一些額外費用，這不是更好嗎？

令人堪憂的安全記錄

737 MAX是一架創下多項「第一」的飛機，但並非全部都是正面的。

MAX是波音 737系列飛機的最新成員。737系列遠遠超過所有競爭對手，成為有史以來最受歡迎的商用客機，自1967年推出以來，全球已售出10,000多架。

有些航空公司，例如美國西南航空（Southwest Airlines）和愛爾蘭瑞安航空（Ryanair），都只營運737飛機；這是他們低成本業務策略的關鍵要素。透過僅飛行一種類型的飛機，航空公司顯著提高了調度靈活性，同時降低了維護和機員培訓成本。

波音MAX 737 9甩窗：圖為2023年6月22日，在法國巴黎附近的布爾熱機場舉行的第54屆國際巴黎航空展上，一架波音737 MAX-10在飛行表演進行期間降落。前方是Spirit AeroSystems公司標誌。（Reuters）

這說明對最新737的需求很高。2017年，當美國聯邦航空管理局(FAA)認證737 MAX安全飛行時，波音已收到83家客戶的3,600多份新訂單。

但不久之後，兩宗共造成346人死亡的空難導致737 MAX停飛近兩年，又是航空史上停飛時間最長的航空公司的第一次。每銷售一架1.21億美元的 MAX注定能獲利1,200萬美元，因此波音公司有很大的動力繼續進行MAX的開發，儘管它已經被證明是一款存在危險問題的設計。

2020年，FAA重新認證MAX為「安全飛行」；到2023年，波音MAX的訂單總數已超過 7,000架，遠遠超過任何其他類型客機的銷售量。僅此一項事實就應該引起安全擔憂。事實可能很快就會證明，人們不可能避免乘坐737 MAX飛行，尤其是在美國國內市場。美國聯合航空、美國航空、西南航空和阿拉斯加航空目前均營運MAX航班。

當飛機零件和乘客的手機從天而降時，這可能代表行業需要更認真地考慮潛在意外的成本與後果。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。