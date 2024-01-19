阿拉斯加航空波音飛機脫落艙門在馬來西亞生產

美國國家運輸安全委員會（NTSB）將深入調查美國飛機製造商波音公司（Boeing）飛機內嵌式艙門的問題，並透露兩週前從一架飛行中的波音737 MAX 9型飛機脫落的艙門，是在馬來西亞製造的。



路透社報道，NTSB主席霍門迪（Jennifer Homendy）1月18日，向眾議院匯報阿拉斯加航空（Alaska Airlines）飛機艙門脫落事件的調查後，向記者發表講話。

她說，出問題的內嵌式艙門（Door plug）是由波音供應商Spirit AeroSystems在馬來西亞的工廠生產的。

霍門迪說，這個艙門在馬來西亞生產後運到美國堪薩斯州（Kansas）城市威奇托（Wichita），安裝後通過鐵路運到波音位於華盛頓州（State of Washington）倫頓（Renton）的工廠，獲得波音的「質量保證」。

她說，波音行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）在事件發生後打電話給她，稱「他們要糾正」過去所犯的錯誤。

她也說，波音和負責製造和安裝內嵌式艙門的Spirit AeroSystems，至今都「非常配合」他們的調查工作。

1月5日，阿拉斯加航空一架僅啟用8週的737 MAX 9型客機從俄勒岡州（Oregon）波特蘭市（Portland）起飛後不久，左側一個緊急艙門突然脫落，迫使飛機緊急折返，所幸機上174名乘客和6名機組人員安然無恙。

美國聯邦航空局（FAA）1月6日下令暫時停飛由美國的航空公司營運或在美國境內營運的波音737 MAX 9型飛機，以進行安全檢查。隨後全球多間監管機構和航空公司也宣布停飛此型號波音飛機。

出事的阿拉斯加航空飛機上的7名乘客11日在華盛頓對波音公司提起訴訟，要求波音公司對所有乘客作出補償，包括與身體和心理傷害治療相關的賠償。

本文獲《聯合早報》授權轉載

