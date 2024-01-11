阿拉斯加航空客機甩門賠每人1.1萬元　乘客不滿或索精神創傷賠償

阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架客機1月5日在飛行期間發生「甩門」意外，公司向每名乘客提供1,500美元（約1.17萬港元）賠償。美媒8日稱，但有乘客感到不滿，或會索取精神創傷賠償。



航空公司向航班上的乘客發電郵，將賠償內容吿訴他們，並向他們提供機票退款。

《紐約郵報》（New York Post）8日引述律師勞倫斯（Daniel Laurence）稱，乘客可因精神創傷而提出訴訟，從道德上來說，用1,500美元來就乘客的死亡經歷或瀕臨死亡的經歷賠償，是不夠的。他指乘客可因自己遭受的精神創傷而提出索賠，其中一名乘客已表示有興趣與他討論此事。

報道引述乘客埃瑪．武（Emma Vu）指，航空公司安排她在下個航程可獲免費升級至腿部空間更闊的座位，以及獲得免費零食。但她對此不滿意。

她表示：「阿拉斯加航空，（我）想要一些錢，也許會用來支付治療費用。我不知道，我只是覺得在新航班上獲更多的腿部空間以及免費的水和零食是不夠的。」

這架編號為1282的航班從波特蘭（Portland）出發前往加州（California）安大略（Ontario），起飛數分鐘後發生「甩門」意外，令客機須緊急降落。

延伸閱讀：美國機場「騎呢事故」 客機準備起飛 乘客竟開逃生門跳下地面