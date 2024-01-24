童婚跨代承傳難逃貧窮循環　送上利是助女孩延續讀書夢

農曆新年將至，在這個一家團圓的重要節慶，長輩將承載祝福的利是送給下一代，祝願他們健康快樂成長、早日結婚成家，冀將幸福代代相傳。能夠見證子孫喜結良緣本應是賞心樂事，但在孟加拉，不由人願的童婚卻跨代傳承，摧毀無數女孩的一生幸福。



文：國際培幼會（香港）總幹事蕭美娟博士



孟加拉有超過4,160萬名女性在未成年時已結婚，佔所有結婚女性人數51%；有2,230萬名女性結婚時不到15歲；近四成女孩在18歲前已經懷孕。本應接受教育、裝備職業技能的女孩，被逼輟學照顧家庭，失去經濟自立能力，從此深陷貧窮的惡性循環，令跨代童婚不斷發生。

去年八月我到訪當地，認識了來自跨代童婚家庭、年僅15歲的孟加拉女孩塔妮亞，她只差一步就被逼披上嫁衣。因為家境貧困，塔妮亞的兩名姊姊在未滿15歲就被逼與陌生男子結婚，冒著生命危險早孕，輟學養育孩子及照顧家庭，斷送幸福及未來。令人更難過的是，同為童婚受害者的母親娜芝瑪，深深體會童婚禍害，最大的心願是支持女兒讀書，卻因貧窮無法阻止女兒重覆自己的悲慘命運。

在孟加拉古里格拉姆縣的村落，看到年輕女性兒孫滿地，代表她無法選擇的人生。33歲的娜芝瑪（左三）不僅是三女之母，更是三位兒孫的外婆。(相片鳴謝：義務攝影師陸致佑先生)

塔妮亞一家依賴父親每月7,000塔卡（約495港元）的月薪生活，光是學費、生活費就已高達13,000塔卡（約919港元），微薄的收入根本不足以養活糊一家五口。看到她們聲淚俱下訴說童婚的苦況，我深深感受到娜芝瑪無力保護女兒的切膚之痛。為人父母，誰不想見證女兒健康成長、順利畢業、就業、覓得如意郎君，過着幸福的生活？

當娜芝瑪寄望家中最年幼的塔妮亞能脫離童婚厄運時，丈夫卻患上重病，一家頓時失去經濟支柱，更需要借貸治療而陷入財困，童婚的威脅再度逼在眉睫。幸好，透過參與培幼會的反童婚項目，塔妮亞深明童婚的禍害，多番捍衛自己的權益，堅持繼續學業，追尋成為軍人的夢想，證明女性也有能力貢獻社會。

塔妮亞對讀書及夢想的堅持令我感到鼓舞，更提醒我要加緊步伐，保障更多女孩免受童婚威脅。(相片鳴謝：義務攝影師陸致佑先生)

跨代童婚的悲劇亟需在塔妮亞這一代終止。國際培幼會一直視全面消除童婚為己任，多年來在發展中國家推行不同的反童婚項目，例如在孟加拉的社區協助成立小組，讓女孩、父母及社區領袖認識童婚禍害，並推行獎學金計劃，向當地貧窮家庭發放獎學金，支持女孩繼續學習，避免她們成為童婚的受害者。

培幼會透過為貧窮家庭提供小額補助，讓女孩購買學習物資如文具、校服，減輕家庭開支，支援女孩繼續學習。(相片鳴謝：義務攝影師陸致佑先生)

代代相傳的應是祝福，而非童婚厄運。誠邀您將節日祝福傳遞給孟加拉及其他發展中國家女孩，透過送上一封「愛‧女孩」利是，或成為培幼「愛‧女孩」基金月捐者，支持培幼會的反童婚項目，助女孩打破世代相傳的童婚宿命，實現代代相傳的幸福。

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