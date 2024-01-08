孟加拉大選｜孟媒：執政黨贏國會223席　哈西娜料四度連任

孟加拉《達卡論壇報》（Dhaka Tribune）援引初步點票數據報道，孟加拉執政黨人民聯盟在1月7日的國會選舉中贏得223席。



孟加拉國會有350席。共299名代表參選，有一選區則因候選人去世而推遲選舉。350席中有50席位保留給女性，並根據選舉後國會中的力量分佈作分配。

根據選舉結果，該黨領袖、現任總理哈西娜（Sheikh Hasina）將連續第4次擔任政府首腦，也是其政治生涯中的第5次。

孟加拉大選：圖為2024年1月4日，孟加拉首都達卡街頭懸掛印有現任總理哈西娜（Sheikh Hasina）肖像的海報。（Reuters）

哈西娜在戈巴爾甘尼縣-3選區再次當選國會議員。這位76歲的政治家獲得249,965票。與她票數最接近的對手拉赫曼 (Atiqur Rahman）拿下6,999 票。另一位候選人莫拉（Mahabur Molla）有425票。

哈西娜自2009年起擔任該國總理。她在1996年至2001年擔任總理，隨後由反對派孟加拉國民族主義黨主席齊亞（Khaleda Zia）繼任。

孟加拉2024年1月7日舉行國會選舉，現任總理哈西娜（Sheikh Hasina）確定連任。（Reuters）

孟加拉國選舉委員會首席選舉專員稱，初步估計1月7日選舉的選民投票率約為40%，但最終統計後這一數字可能會發生變化。2018年選舉的投票率超過80%。

反對黨在選舉前舉行一連串示威，要求哈西娜下台，建立中立的看守政府來監督選舉。主要反對黨拒絕參加選舉，哈西娜在選舉中並無真正的對手，這也招致觀察家批評這選舉沒意義。

孟加拉國民國會議員以直接選舉形式在所屬選區選出。議員可以是獨立人士或屬於某個政黨，任期5年，可無限次連任。如果一個黨派獲得的議員席位超過國會300個席位的半數，成為多數黨，就可以組建政府、任命總理。