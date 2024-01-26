數據看器官捐贈：西班牙32年全球第一　香港捐贈率僅其十分之一？

西班牙衛生部本月17日宣佈，2023年該國完成5861次器官移植，意味着每100萬人口中就有122.1宗器官移植案例，讓人口不過4800萬的西班牙連續32年在器官捐贈率上保持全球第一。香港不論在器官捐贈及登記捐贈方面都呈下跌跡象，問題值得反思。



作為器官捐贈大國，西班牙去年的器官移植案例刷新該國在2019年創下的紀錄（5449宗案例），器官捐贈者比例也達到每100萬人口中的48.9人。排名第二和第三的美國和法國的捐贈者比例分別為44.5和25.8。在歐盟，每4名器官捐贈者中就有一位是西班牙人。

在香港，2022年每100萬人中僅有4.7名器官捐贈者，相當於西班牙的十分之一。

40載「默認捐贈」政策

讓西班牙保持領先的原因是多方面的，許多人認為「默認捐贈」的政策是原因之一。西班牙早在1979年，便實行除非逝者在生前特別要求不進行器官捐贈，否則即使本人從未登記捐贈器官，也會被推定為同意捐贈。不過在實際操作中，逝者家屬的同意仍然起到決定性作用。這就讓器官移植協調員的角色至關重要。

西班牙投入大量資金對器官移植協調員進行培訓，醫護人員發現，花時間向病人親屬介紹器官捐贈所創造的可能性，會使他們在患者死亡時同意捐贈的概率大大增加。據獨立新聞媒體The Wire報道，截至2018年，西班牙國家器官移植協會已對16,000多名醫療專業人員進行相關培訓。2017年，西班牙家屬拒絕捐贈的比例僅有13%，相比之下，英國家屬拒絕比例則高達37%。

此外，西班牙還積極探索新的器官捐贈來源，70歲以上的高齡捐贈者近年來越來越常見。2023年更有過半捐贈者年齡超過60歲；82%的家庭同意讓已故親屬捐贈器官。

該國還是開創心臟停頓者器官捐贈的先驅。在全球範圍內，心臟停頓者的捐贈案例正在推動器官移植的增加。由於這些捐贈者會存在器官缺血的情況，因此要進行「心死捐贈」，醫院需要一定水平的移植技術以及不同團隊之間的合作。截至2023年，全球僅有23個國家會對心臟停頓者進行器官移植。

西班牙這類案例總數在2022年時達到913宗，為全球最多的國家，也是唯一一個會從心跳停頓的捐獻者身上進行所有類型移植的國家。

香港器官捐贈數目減少

反觀香港，近年實際器官捐贈數字及登記器官捐贈人數都有下跌跡象。根據政府統計處調查，2020至2021年間，18-64歲的受訪者中表示願意在離世後捐獻器官的比例只有27.7%，較上一次調查降低4個百分點，其餘有約15%表示不願意、57%表示未作決定或拒絕回答。

根據醫管局數據，本港有逾2900人正輪候器官移植，當中以輪候腎臟移植人數最多，至於病人平均輪候時間長達約56.8個月。政府目前正與內地討論建立器官互助機制，亦有專家探討心臟停頓死者捐贈器官可能性，來增加器官捐贈。