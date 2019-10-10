國家衛健委報告：中國器官捐獻移植數量居世界第二亞洲第一

國家衛生和健康委員會（國家衛健委）周三（9日）發布的「國家醫療服務與質量安全報告」顯示，截至2018年底，中國器官捐贈及移植數量均位居世界第2位，亞洲第1位。

報告還稱，內地已成立106個人體器官獲取組織（OPO），169家醫療機構具備器官移植資質，累計完成公民逝世後器官捐獻1.8萬餘例，捐獻大器官超過5.2萬個。

其中2018年共完成公民逝世後器官捐獻6,302例，每百萬人口年捐獻率（PMP）達到4.53，完成器官移植手術20,201例，其中87.97%來源於公民逝世後捐獻，12.03%來源於親屬間活體捐獻。

圖為杭州市民的《遺體（組織）捐獻志願書》，即同意自己在離世後捐獻身體器官。（資料圖片/視覺中國）

報告又指出，目前內地肝臟、心臟及肺臟移植多個單中心移植數量位居世界前列。心肺、胰腎等器官聯合移植技術達到國際水平，部分肝臟移植技術如自體肝移植技術、無缺血肝移植技術、兒童肝臟移植及腎臟移植技術均領先國際。

與以往的數據相比，內地的移植手術數量大增之餘，術後30天存活率亦高於國際水平。據介紹，2018年內地完成6,272宗肝臟移植手術，腎臟移植12,948宗，心臟移植共487宗，肺移植403宗。

（綜合報道）