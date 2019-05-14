貿易戰如何拖累美股？　英特爾蘋果跌得勁　逆市中有奇葩

美股周一（13日）暴跌，道指最多曾跌719點，收跌617點；標指創3月底以來收市新低；納指就創2019年最大單日跌幅；美股市值過去一周蒸發約9600億美元，美國股票基金流出140億美元，為今年1月以來最多。 事實上，自特朗普上周日（5日）突然在Twitter宣布將提高關稅以來，道指至今已跌近1,200點，可見貿易戰對股市影響深遠，然而當中有哪些重災股？又有哪些成為逆市奇葩呢？

經濟數據變差

中美仍未能達成貿易協議，加上雙方的強硬態度，增加股市下行壓力。隨着中美互相加徵關稅，分析擔心達成協議的前景愈見不明朗，將導致股市在短期內持續波動及下跌。

金融投資公司奧本海默基金公司（OppenheimerFunds）投資組合經理朗吉斯（Alessio de Longis）​指出，2019年初至今的股市漲勢主要建立在兩個前題上：全球政策放鬆，以及貿易緊張局勢沒有升級，現在其中一個支柱，亦是較重要的支柱正在倒塌，這不但會拖累股市，恐怕還會為經濟數據帶負面影響。

中美貿易戰：美國總統特朗普周一（13日）在美股中段稱，將在6月底的日本二十國集團峰會（G20）舉行期間，與中國國家主席習近平會面。惟投資者仍對達成協議的前景愈見不明朗，擔心貿易爭端會繼續惡化。（路透社）

投資者寧先行離場

投資者愈來愈擔心美股此前的反彈可能會被貿易戰抵銷，澳洲券商激石（Pepperstone）研究主管韋斯頓（Chris Weston）認為，今年初的股市上漲的「水分」及樂觀情緒，或多或少令股市難以擺脫意料之外的宏觀風險。

他指出，就算市場無恐慌情緒，投資者在難以預測貿易戰的情況下都會傾向選擇「離場」保存資本，待適當時機才再入市。

中美貿易戰：分析指出，年初股市上漲的「水分」及樂觀情緒，或多或少令股市如今難以擺脫意料之外的風險。（路透社）

波音股價跌9%

自特朗普上周日（5日）宣布將加徵關稅後，美國市場主要有數隻藍籌股「跌得最勁」：重型機械股Caterpillar、英特爾（Intel）以及蘋果公司股價均下挫超過一成；波音（Boeing）的股價跌9%。

與近期高位比較，相關股票更下跌近兩成，他們的共通點均是依賴與中國做生意。市場數據網站FactSet指出，英特爾有約四分之一銷售額來自中國，中國市場分別佔蘋果及Caterpillar收入約18%與5%，投資者憂慮貿易戰會嚴重影響有關公司收入。

中美貿易戰：蘋果公司是近期貿易戰的重災股之一。（路透社）

建議瞄准服務版塊

不過，也有股票能在貿易戰中站得住腳或者跌幅較少。聯合健康（UnitedHealth）在這一周逆市升3%，能源公司雪佛龍（Chevron）及麥當勞等均僅跌0.3%，這是由於有關公司主要從事國內業務，並未太過受到全球經濟影響。

高盛首席美國股票分析師科斯廷（David Kostin）建議投資者瞄准服務版塊，當中包括軟件公司、媒體及娛樂品牌以及銀行等。他認為這些公司均可能是穩健的投資選擇，因為他們較少受貿易政策或報復措施影響，資產負債表亦更加穩健。

（綜合報道）