【中美貿易談判】特朗普：周五對2000億美元中國貨徵收25%關稅

中美下一輪貿易談判下周三（8日）於美國華盛頓舉行，中國國務院副總理劉鶴將率領過百人代表團前往磋商。外界盛傳中美可能在周五（10日）達成協議。不過美國總統特朗普周日（5日）突然在Twitter表示，談判進展緩慢，並指周五（10日）起2000億美元中國進口產品的關稅稅率，會由10%調高至25%。

特朗普政府在2018年9月宣布，對2000億美元的中國進口產品加徵10%關稅，並威脅要在2019年初將這批中國貨的關稅由10%調升到25%，但由於中美兩國同意展開談判，這項措施遭到押後。

特朗普表示，美國在過去10個月已對中國500億美元高科技產品徵收25%關稅，並對2000億美元其他商品徵收10%關稅。他表示，美國巨大的經濟效益部分是來自有關稅款，所以決定加碼，周五（10日）起將2000億美元中國貨的關稅由10%增至25%。

特朗普又威脅稱，「不久」將來會對另外3250億美元的中國商品徵收25％關稅，並表示與中國的貿易談判仍在繼續，但隨住北京試圖重新談判，談判進展緩慢。

....of additional goods sent to us by China remain untaxed, but will be shortly, at a rate of 25%. The Tariffs paid to the USA have had little impact on product cost, mostly borne by China. The Trade Deal with China continues, but too slowly, as they attempt to renegotiate. No! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2019

外界盛傳快有協議

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）上周表示，中美談判繼續取得進展，在這輪談判結束後，總統特朗普和中國國家主席習近平將決定是否會面，簽署貿易協議。

《華爾街日報》上周四（2日）引述知情人士透露，劉鶴將率領一支來自十多個部門、超過一百名官員組成的代表團前往華盛頓，顯示北京認為雙方能確認協協議最終細節。報道又謂，雙方在剛過去的會談中，在部分棘手問題取得進展，包括關鍵市場准入及逐步取消懲罰性關稅。

「加碼」施壓乃特朗普慣常用招

特朗普突然在這個時候宣布加徵關稅，時機耐人尋味。事實上，他已不指一次以「反口」或「加碼」施壓來達至目的。2018年8月，中美貿易會談未能解決分歧之際，特朗普亦是以加徵關稅作「極限施壓」，以逼使中方重返談判桌。

2018年6月的新加坡美朝首腦會談前，特朗普在5月稱不滿朝鮮的舉動，決定取消會談，及後又指對此持開放態度。最後在朝鮮領袖金正恩示好下，相方成功令「特金會」如期舉行。

（綜合報道）