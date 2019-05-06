【中美貿易談判】特朗普：周五對2000億美元中國貨徵收25%關稅

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中美下一輪貿易談判下周三（8日）於美國華盛頓舉行，中國國務院副總理劉鶴將率領過百人代表團前往磋商。外界盛傳中美可能在周五（10日）達成協議。不過美國總統特朗普周日（5日）突然在Twitter表示，談判進展緩慢，並指周五（10日）起2000億美元中國進口產品的關稅稅率，會由10%調高至25%。

特朗普政府在2018年9月宣布，對2000億美元的中國進口產品加徵10%關稅，並威脅要在2019年初將這批中國貨的關稅由10%調升到25%，但由於中美兩國同意展開談判，這項措施遭到押後。

特朗普表示，美國在過去10個月已對中國500億美元高科技產品徵收25%關稅，並對2000億美元其他商品徵收10%關稅。他表示，美國巨大的經濟效益部分是來自有關稅款，所以決定加碼，周五（10日）起將2000億美元中國貨的關稅由10%增至25%。

特朗普又威脅稱，「不久」將來會對另外3250億美元的中國商品徵收25％關稅，並表示與中國的貿易談判仍在繼續，但隨住北京試圖重新談判，談判進展緩慢。

外界盛傳快有協議

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）上周表示，中美談判繼續取得進展，在這輪談判結束後，總統特朗普和中國國家主席習近平將決定是否會面，簽署貿易協議。

《華爾街日報》上周四（2日）引述知情人士透露，劉鶴將率領一支來自十多個部門、超過一百名官員組成的代表團前往華盛頓，顯示北京認為雙方能確認協協議最終細節。報道又謂，雙方在剛過去的會談中，在部分棘手問題取得進展，包括關鍵市場准入及逐步取消懲罰性關稅。

「加碼」施壓乃特朗普慣常用招

特朗普突然在這個時候宣布加徵關稅，時機耐人尋味。事實上，他已不指一次以「反口」或「加碼」施壓來達至目的。2018年8月，中美貿易會談未能解決分歧之際，特朗普亦是以加徵關稅作「極限施壓」，以逼使中方重返談判桌

2018年6月的新加坡美朝首腦會談前，特朗普在5月稱不滿朝鮮的舉動，決定取消會談，及後又指對此持開放態度。最後在朝鮮領袖金正恩示好下，相方成功令「特金會」如期舉行。

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（綜合報道）

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