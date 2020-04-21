【油價暴跌・新聞教室】油價跌至負數　現在入油可賺錢嗎

紐約5月期油4月20日跌至負數，收市每桶負37.63美元，意味「賣家要貼錢買家搬油」，可謂史無前例。但這是否意味入油可賺錢？倒也不是。

油價暴跌：攝於4月20日，墨西哥一個煉油廠。由於煉油需要成本，汽車入油怎樣也不會有錢賺。（Reuters）

所謂5月期油跌至負數，意味在5月份由於儲油設備不足，在無法倒油下海的情況下，賣家需向買家付錢以便運走原油。油井並不是「按鍵就能關掉」的設施，油產只會一直累積，油價負數代表油產已嚴重過剩，市場無人想買油的地步。

因為實際煉制原油需要成本，期貨亦不代表即時油價，所以期油負數不代表現在汽車入油可以賺錢。同時負油價只在美國出現，歐洲布蘭特原油期貨目前仍處於每桶31.87美元。

造成油價暴跌的原因有兩個：第一是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，令市場停頓，工廠及交通運輸對燃料需求減少，導致油價下跌。第二是沙特與俄羅斯在3月時爆發的油價戰，雖然目前雙方已達成減產協議，但由於大環境仍受疫情影響，對油的需求仍然很低，減產支持油價效果有限。

長遠而言，由於市場前景黯淡，許多公司，特別是獨立生產原油的公司，可能會在未來幾個月內破產。美國政府不能繼續大量生產原油，同時亦需提供財政支持以防市場崩潰，這都會產生政治後果。