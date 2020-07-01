巴黎134年老店Fauchon破產：法國美食象徵　獲譽「甜品界Chanel」

在巴黎經營了134年的頂級甜品店近日申請了破產，但艱難求生的不只是Fauchon（馥頌），還有整個法國的美食行業。

只要是對法式甜品稍有了解的人，就一定聽過Fauchon的大名。這個創立於19世紀的品牌，一直是法式餐飲和甜品最負盛名的代表之一，被稱為「甜品界的Chanel」。憑藉精美的外觀、高品質的選材和純正的口味，Fauchon在一百多年的時間裏征服了無數食客的心。其中不乏溫莎公爵、摩洛哥哈桑國王二世、卡洛琳公主這樣的世界級名流富豪。

但就在最近，Fauchon卻遭遇了創立以來的最大一次危機。在6月23日，Fauchon向波比尼商業法庭提起破產訴訟，其中涉及公司總部、食品車間和位於巴黎瑪德琳廣場的店面。消息一出，甜品界一片嘩然。很多人怎麼也無法相信，這樣一家延續了百年的甜品經典，會如此輕易地倒下。

而Fauchon的宣告破產，正是當下法國餐飲業的一個縮影——在充滿動盪和危機的環境中，曾經風光無限的法式餐飲，如今正面臨至關重要的轉折點。

「甜品界的Chanel」 點圖看看Fauchon充滿著華感的店面及廣告：

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法國美食界的百年傳奇

從100多年前至今，Fauchon一直都是法式甜品的引領者和代名詞。許多巴黎本地人都喜歡到瑪德琳廣場的Fauchon食品店裡轉一轉。精巧別緻的製作工藝、絢麗多彩的外觀、甜蜜醇厚的味道，都讓人禁不住沉迷其中、流連忘返；而在世界各地，每天都會有美食家和甜品愛好者到巴黎朝聖，遠渡重洋只為品嚐最純正的法式羊角面包、閃電泡芙和馬卡龍。2007年，Fauchon也曾來到國內，落戶北京新光天地，雖然如今早已關店，但依然讓許多甜品愛好者念念不忘。

除此之外，Fauchon更是今天許多世界級法式甜品大師的搖籃和起步點。從人稱「甜點界畢加索」、讓馬卡龍風靡全球的Pierre Hermé、「閃電泡芙之父」 Christophe Adam，到如今在IG上紅透半邊天的「水果哥」Cedric Grolet，都曾有過在Fauchon工作的經歷。可以說，沒有Fauchon，就沒有今天法式甜品在全球範圍內的風靡。但相比於純正的法式風味，最令Fauchon出名的，還是它所代表的法式飲食的奢華和高雅。

1886年，創始人Auguste Fauchon在瑪德琳廣場開設了Fauchon的第一家高端食品店，靠著全巴黎最新鮮、最奇特的蔬菜水果，迅速受到了時尚人士的追捧。 沒過多久，Fauchon又將經營領域拓展到了甜點、面包、酒類上。1894年，Fauchon首次推出下午茶沙龍，立刻引領了法國上流社會的潮流——如今風靡全球的法式下午茶，便是起源於這裡。從那時開始，Fauchon便憑藉「法式奢華」而聲名鵲起，名聲從法國傳向了整個歐洲。

當時的許多社會名流都以在Fauchon購買食品和甜點為樂事。溫莎公爵和夫人造訪巴黎期間，曾數次光顧Fauchon食品店；摩洛哥哈桑國王二世昔喜歡從Fauchon訂貨，用於招待客人；迎娶了甘迺迪夫人的希臘船王Stavros Niarchos，也經常派私人飛機到這裡採購。

時至今日，Fauchon依然以「把甜品當成奢侈品賣」而聞名，許多奢侈品品牌也對Fauchon格外青睞。Lacoste、Thierry Mugler、Givenchy等品牌都和Fauchon一起推出過聯名限量版泡芙。每一款都精美得如同藝術品，一經上市就引發了搶購風潮。

不止馬卡龍與甜品 點圖瀏覽Fauchon的眾多奢侈食品：

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成於奢華 敗於奢華

誰也不會想到，「精緻」和「奢華」成就了如今的Fauchon，也成為了Fauchon的致命傷。長久以來，Fauchon一直堅持只走高端路線，主要受眾也是巴黎本地的富有人群和來自世界不同地方的遊客。

Fauchon內部曾有人嘗試將產品放到家樂福、歐尚這樣大眾性連鎖超市中銷售，結果遭到了高層的批評。當時的主理人Laurent Adamowicz曾表示「我們不想成為每個人都能買到日用品的商店」、「我們是法國美食的象徵」。這種對於高姿態的追求，使得Fauchon長期處於「叫好不叫座」的狀態：儘管名聲在外，盈利狀況卻始終不佳，只能依靠美國、日本、中國、中東等地的73家特許經營店勉強維持。

2003年，一連串社會性事件的發生，更是讓Fauchon陷入了十分危險的境地：非典病毒爆發、伊拉克戰爭和「歐洲熱浪事件」，讓Fauchon瞬間失去了大部分收入來源，一度瀕臨破產。為了應對危機，Fauchon不得已採取了放血自救的方式：大量關閉店面、拋售產業給競爭對手，又裁掉了700名員工，終於幸運地逃過一劫。

然而最近幾年，相似的情況又出現了。2018年，為了抗議油價上漲，法國爆發了「黃背心運動」，成為了巴黎近50年來的最大騷亂，一鬧就是兩年，直到今天還沒結束。前一波事件還沒過去，2019年，法國又因為退休改革的問題爆發了新一輪罷工，直接造成90%的列車、20%的航班被取消。這種情況下，自然不會有多少遊客到巴黎旅行，即便來了，也會繞著顯眼的瑪德琳廣場走，於是，Fauchon的日子自然就變得很難過。

好不容易熬到了2020年初風波暫時平息，Fauchon門店的生意也開始有了起色。但就在這個當口，新冠疫情又爆發了。這一次，硬挺了兩年多的Fauchon，最終還是沒能等來曙光：長時間沒有顧客進門，出租方又拒絕減免租金，內憂外患之下，延續了134年的店面，也終於迎來了落幕的一刻。

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世界美食中心法國 能保住昔日的地位嗎？

事實上，不僅僅是Fauchon，整個法國的餐飲行業，都因為一系列的事件受到了巨大的打擊。從2018年開始，許多餐館就已經受到了威脅：在「黃背心運動」中，位於香榭麗舍大道的米芝蓮三星餐廳Fouquet's等，都先後受到了衝擊。而疫情的突然爆發，更是直接導致法國餐飲行業一片蕭條。一個月內就出現了兩起餐館老闆因不堪重負而自殺的事件，以至於全國各地的餐館都紛紛擺上了空桌子，以此來呼籲官方能夠拯救岌岌可危的餐飲行業。

現在，儘管戒嚴正在逐步解除，但整整冷凍了三個月的法國餐飲業，復甦之路依然走得很艱難。根據調查，法國75%的餐廳估計今年的營業額只有2019年的一半，另有20%的餐廳認為營業額僅能到達去年的10%。法國貿易和酒店業聯合會主席羅蘭埃吉表示，法國10%至15%的餐廳有可能會永久關門。而在明星主廚Philippe Etchebest的預測中，這個數字提升到了40%。

很多餐廳老闆不約而同地表示，並不希望現在就恢復營業。疫情期間雖然沒有收入，但來自官方的援助讓餐廳尚可維持，一旦復工，就需要自負盈虧，嚴峻的現實會讓餐廳徹底無以為繼。更為致命的是，疫情的陰影尚未過去，法國國內的動盪又有了抬頭的趨勢。這樣的情況之下，長久以來以美食而著稱的法國，還能否保持昔日的地位？結果恐怕很難說。

可以預見的是，法餐對奢華的極致追求，可能會在一定範圍內迎來變化。就像精緻的事物也總是易碎的——當現實生活出現動盪時，「精緻」往往也是人們最先拋棄的東西。風波過去之後，法國美食界的權力分佈將如何更迭，一切都仍然是未知數。

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