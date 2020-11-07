【美股】華爾街股市大致持平　本周表現創下近半年最佳

華爾街股市在11月6日普遍持平收市，投資者觀望美國大選結果，不過整個星期的表現已是4月以來最好。

三大指數開市早段曾於低位徘徊，其後逐漸回升，在上一個交易日的收市價左右爭持。道指收市報28323.40點，跌66.78點或0.2%；納指微升，報11895.23點，升4.3點，升幅0.04%；標普500指數報3509.44點，跌0.03%或1.01點。

能源及金融股表現偏軟，聯合健康保險（UnitedHealth）股價跌近2%；電子遊戲商藝電（Electronic Arts）則因為季度表現不如預期，拖累股價重挫超過7%；另外碗訊商T-Mobile的季度用戶增長人數超出估計，刺激股價升5.37%。

縱觀一周表現，美股似乎未有受到大選不明朗形勢影響，道指、納指及標普500指數全周累積分別升6.9%、9%及7.3%，是4月以來表現最佳的一周。另外標普500指數亦創下1932年以來在選舉周的最大升幅。

歐洲股市個別發展，英國富時指數報5910.02點，微升0.065%；德國DAX指數報12480.02點，跌0.7%；法國CAC指數報4960.88點，跌0.46%。