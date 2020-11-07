美國大選2020 ｜喬治亞州務卿：特朗普拜登得票太接近將重新點票

美國喬治亞州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger）11月6日稱喬治亞州將重新點算當地的美國大選2020的選票。美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）目前在當地以些微差距領先尋求連任的美國現任總統特朗普（Donald Trump，川普）。

喬治亞將是這屆美國大選（US election）第一個重新點票的州。

拉芬斯珀格在喬治亞州首府亞特蘭大預測：「隨着我們在完成最後的點算，我們可以開始着眼於下一步。由於相差很小，喬治亞州將重新點票。」

根據當地方法律，得票結果差距少於0.5%時任何一方候選人都有權要求重新點票，目前的差距確實是在0.5%內。

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特朗普在喬治亞州的普選票數原本領先，但在香港時間6日早上被拜登追平，當晚被超前。

喬治亞州仍有4,169票待點算，以及8,890張來自軍方的缺席投票（absentee ballot）正在運送。

拜登已獲得253張選舉人票，領先拿到214張的特朗普。喬治亞州有16張選舉人票。候選人當選的門檻是獲得合計270張選舉人票。