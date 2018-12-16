美國版「幣少爺」1980年用飛機灑銀紙　結果是……

本港深水埗上周六（15日）出現電影般的「天降橫財」情節，多張百元鈔票漫天飛舞，途人紛紛執錢，網絡紅人「幣少爺」被指是策劃者之一。 原來早在1980年的美國也有「幣少爺」，一名皮革公司老闆安排「用飛機灑鈔票」活動，哄動一時，引來超過3000人參與「執金」行動。 但送錢活動不是很成功，大部分鈔票被吹到海中，也有不少被海鷗叼走。

這件事發生在美國麻薩諸塞州（Massachusetts）、鄰近波士頓的沿海城市林恩市（Lynn），日期是1980年12月19日，正是臨近聖誕的日子。

據美國合眾國際社（United Press International）當年報道，這場灑錢活動由皮革公司老闆戴爾（Walter Dyer）決定，他的女兒莎倫（Sharon Dyer）稱，希望把掉下的錢當作聖誕禮物，送給當地市民。

結果當日約有3000人無懼寒冬，在接近正午的時間齊集在林恩市的中央廣場，等候一架飛機從天上掉下合共1500美元的1元美鈔紙幣。按通脹計算後，1980年的1500美元，現時約值4600美元（約3.58萬港元）。

美國版「幣少爺」：1980年12月19日，約3000人齊集林恩市中央廣場，等候皮革公司安排的飛機從天上派錢。（ CSI: LYNN, Massachusetts Facebook 照片）

聘用飛機天上灑錢 豈料銀紙飛落海

這間公司當時聘用了一架飛機，並由名家族成員巴西爾（Basil Dyer）負責從機上灑下銀紙，怎料「意外」就發生了。大部分鈔票沒有降落到市民手中，反而吹向海。

目擊者、巡警安尼斯（Anthony Annese）表示，銀紙沒有降落向地面，反而向上升，先是黏成一團，再四處散落，「很多海鷗叼走了鈔票，但牠們拿了也無處可用啊。」他估計當時是風向不對。

結果大部分鈔票吹到納漢特（Nahant）港口，散落海上，有孩子在海灘上拾了數元，但整體來說，只有少數幸運兒拿到錢。

美國版「幣少爺」：多年之後美國不少網民仍記得此事。（Facebook截圖）

美國「幣少爺」企業不敵網購

戴爾能夠化身80年代「美國幣少爺」益街坊，或多或少是憑藉他創辦的家族生意。據當地媒體The MetroWest Daily News 2018年3月報道，戴爾1957年創辦名為「Walter Dyer is Leather」的皮革店，因產品耐用而大受歡迎，高峰期有近10至12間分店。惟事過境遷，這間老店最終敵不住網購和需求下降，在6月全線結業。

（綜合報道）