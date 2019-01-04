2019年全球20間最安全航空公司　國泰與香港快運上榜

國際航空專業評鑑網站AirlineRatings.com選出「2019全球20家最安全航空公司」，第一名由澳洲航空（Qantas）奪得，國泰航空（Cathay Pacific Airways）和香港快運航空（HK Express）兩家香港公司亦榜上有名。

AirlineRatings.com是全球唯一的航空公司和服務評級機構，評審團每年根據政府審計數據、失事紀錄、盈利能力和機隊年齡等因素，對全球400多家航空公司進行兩輪評比，遴選出最安全的20家。

今年奪冠的澳洲航空（Qantas）已有98年歷史，一直在安全創新方面領先同行，例如採用衛星通訊實時監察機隊引擎，以及使用衛星導航系統幫助飛機自動着陸。

其餘排在前20名的有不少為亞洲公司，包括全日空航空（All Nippon Airways）、國泰航空（Cathay Pacific Airways）、長榮航空（EVA Air）和新加坡航空（Singapore Airlines）。

AirlineRatings.com同時選出10間最安全的廉價航空公司，香港快運航空擊敗日本、韓國等地的廉航，成為捷星澳洲／亞洲（Jetstar Australia / Asia）以外唯一一家上榜的亞洲公司。

（AirlineRatings.com）