【國泰賣錯飛】大型航空公司紛中招　外國網站專吼「標錯價」機票

國泰航空新年擺烏龍，由於人為錯誤，部分頭等機票突然大特價，國泰最終「找數」，決定不取消已售訂單、不追回差額，獲得網民讚賞。 機票價錢出錯很罕有？類似事件在全球航空公司不時發生，多間大型航空公司都曾中招，背後原因與機票計價系統異常複雜有關。 一些旅遊達人或着數網站更利用科技在網上左挖右挖，專門尋找這些稱為mistake fares或error fares（標錯價機票）的漏洞，甚至以此作賣點吸引粉絲、新會員，也為不少航空公司帶來煩惱。

國泰方面向購得「特惠」機票乘客大派定心丸，指可如常登機。（資料圖片）

比1折還要便宜

國泰的新年驚喜在周二（1日）出現，部分網民發現在網上訂購由越南或美國出發的國泰航班，有頭等客艙的來回票價連稅低至988美元（折合港幣約7,706元），商務客艙票價也只需675美元（折合港幣約5,265元），僅是正價5%。

當天雖然是周二，但這些並不是國泰fanfare特價機票，國泰知悉事件後緊急搶修網站。該公司後來解釋是人為輸入錯誤導致事件，不過公司會承認已賣機票，獲網民大讚是「找數真漢子」。

標錯價機票：有旅遊着數網站當時便有貼出國泰航空機票大平賣的通知，在事件後再加上「EXPIRED」（過期）字句。（Secret Flying網站截圖）

投機分子主動出擊尋找漏洞

公眾驚訝國泰突然大平賣，但類似出錯事件在全球時有發生，例如中國東方航空2018年11月曾因為系統錯誤，誤把上海往廣州以人民幣150元出售；英國航空2018年6月錯誤特價銷售飛往以色列特拉維夫的機票，最後要取消已售訂單；維珍澳洲航空2017年也曾「中招」，誤售特平商務機票；此外，大型航空公司如新加坡航空、美國航空等過去也曾誤賣特平機票。

航空公司賣錯飛，未必個個如國泰般願意「找數」，也常有取消訂單例子。儘管如此，一些旅遊達人或網站也看中「有着數可尋」的機會，主動出擊尋找這些漏洞。網站Secret Flying發言人便曾向英國媒體《This is Money》指，雖然「標錯價機票」事件不算很常發生，但他們通常每星期也會找到一次。

標錯價機票：一些着數網站會在網上左挖右挖，搜尋「標錯價機票」。（Secret Flying網站截圖）

航空公司計價系統複雜

標錯價機票的背後，原因與計價系統複雜引致出錯風險高有關。一個名為Jack's Flight Club的旅遊資訊網站，老闆謝爾登（Jack Sheldon）跟4名員工都會專門尋找歐洲的標錯價機票，包括利用電腦程式監測各大航空公司的機票價格。

謝爾登形容「航空公司的計價系統是複雜得像瘋了一般。」因為系統當中涉及匯率轉換、機場稅、燃油附加費等，只要有一個人為錯誤或系統出錯，就有可能出現大特價機票，讓顧客有機可乘。

航空公司當然有可能會選擇不認數，要求取消訂單，但謝爾登稱「這對航空公司來說是公關災難，通常若只是誤變成半價，航空公司都願意承認機票。」

標錯價機票：部分外國旅遊着數網站號稱會向收費會員提供突然大降價的懷疑標錯價機票資訊。（Scott's Cheap Flights網站截圖）

着數網主動通知 一傳十、十傳百

着數網站可以這樣做，固然與科技有關。電腦運算速度急速提升，技術普及，現在不少網站公司都可以時刻監測各地機票價格，無論是人力成本或設備成本都變得低廉，更容易找出這些漏洞。加上機票網站售票自動化，途中沒有人手再次確認價格，銷售過程全由電腦完成，令顧客更會放手一試。

但這些轉變則為航空公司帶來煩惱，尤其是互聯網的傳播速度大幅加快。若然在過往年代，即使網站系統出錯，可能只會有少數人知道，「損失」不會太多，媒體也未必知情。但現在着數網站透過社交網絡、電郵甚至手機APP第一時間通知用戶，甚至以此作招徠吸引粉絲、新用戶，還可以變成收費的通知服務。

航空公司只要短暫出錯，消息也會一傳十、十傳百，引來有大堆人湧入網站，航空公司若然之後取消訂單，則難免捱轟。

美國運輸部過去實施的規例，曾要求航空公司必須為標錯價機票找數，但最終也在2015年放寬制度，航空公司若能證明是意外地錯誤平賣機票，便有權取消訂單，只須退回消費者購買平機票的價錢跟手續費。