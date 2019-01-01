國泰疑系統出錯　往返越南美國頭等機票不用8000港元　已停售搶修

國泰航空訂票系統疑爆事故！有消息指國泰電腦系統疑在今日（1日）清晨發生問題，乘客在網上訂購由越南或美國出發的航班，頭等客艙的來回票價連稅竟低至988美元（折合港幣約7,706元）。 國泰正搶修訂票網站，目前已停售有關的頭等及商務機票。《香港01》已就事件向國泰方面作出查詢。

有讀者成功購得「特價」頭等機票。（讀者提供）

有香港乘客成功購得河內往紐約頭等​機票

即使國泰今早已發現漏洞，但亦有香港市民成功購得「優惠」機票。有讀者今早8時左右在國泰航空的網站，成功購得由越南河內經香港轉飛往美國紐約甘迺迪國際機場的頭等及商務往返機票，僅花費約1,460美元（折合港幣約11,433元）。

該讀者透露，有關的「特惠」機票消息是從外國的Facebook 社交群組中得知，發現後隨即購買有關的機票，對此他感到十分興奮，「終於可以坐頭等！」

《蘋果日報》引述消息解釋，國泰電腦系統疑在美國當地時間的除夕日下午發生問題，由越南或美國出發的航班均受影響；當中頭等客艙的來回票價連稅低至988美元（折合港幣約7,706元），而商務客艙的票價也只需675美元（折合港幣約5,265元），僅是正價5%。而國泰方面今早發現問題機票後，立即停售相關頭等及商務機票，目前仍在搶修中。

然而大約在今早10時左右，國泰開始搶修網頁，至下午５時仍不能進入訂購商務客艙及頭等艙的頁面，本應顯示價格的頁面僅顯示「我們正遇到技術困難。我們未能為您所選的行程找到機票。請選擇不同航班，並再次搜尋」，不能購買。

雖然現時國泰航空頭等及商務機票已停售，但若以其他航空，如以阿聯酋航空由越南河內飛往美國甘迺迪國際機場的頭等機票作比較，阿聯酋航空的頭等機票連稅後達68,930港元。相較下國泰的問題機票為旅客節省至少5萬港元支出，而且亦額外賺取頭等艙及商務客艙的飛行里數積分。

東航150元上海往廣州頭等機票全認帳

其實國泰亦非近期唯一因售票系統出錯而「賣錯飛」的航空公司，2018年11月內地東方航空亦曾經出現過系統錯誤，將上海往廣州的以人民幣150元出售，東方航空其後全數認帳。