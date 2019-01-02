國泰票務出錯平賣頭等機票「找數」　借「蘋果廣告」自嘲快閃推銷

國泰航空電腦票務系統昨日（1日）發生輸入錯誤（input error），乘客在網上訂購由越南或美國出發的航班，頭等客艙的來回票價連稅竟低至988美元（折合港幣約7,706元），商務機位也只需約港幣5,000餘元。國泰雖已即時搶修，但出錯期間仍有市民以低價成功購得貴價機票，感到興奮。 國泰今日（2日）下午在官方Facebook作出回應，用上近日成為熱話的「蘋果廣告製作公司」煙花背景，指是「是帶著神秘」的限時驚喜，又以著名作家徐志摩名作《再別康橋》名句自嘲，指已「不帶走一片雲彩」結束，又恭喜各位快閃參加者，期待在航班上見面。不少網民見狀回應國泰為「找數真漢子」，又報以「讚好」，同時要求國泰再推出同類「快閃」活動。

國泰官方facebook今日下午回覆昨日電腦票務系統出錯一事，字裡行間不忘自嘲一番。（國泰facebook截圖）

頭等及商務客艙機票 低至正價5%可買到

國泰電腦票務系統疑在美國當地時間的除夕日下午發生問題，購買由越南或美國出發的機票出現異常，當中頭等客艙的來回票價連稅低至988美元（折合港幣約7,706元），而商務客艙的票價也只需675美元（折合港幣約5,265元），僅是正價5%。國泰發現漏洞後已即時作出搶救，但亦有香港市民成功購得「優惠」機票，感到十分興奮，笑說：「終於可以坐頭等！」

國泰FB專頁管理人以近日大熱的「蘋果廣告製作公司」煙花背景，回應指出錯是「機票快閃」活動。（國泰fb截圖）

國泰今日在官方Facebook專頁發出題為《全城關注 #是帶著神秘 限時驚喜》帖文回應事件，指這是「全城關注 #是帶著神秘 限時驚喜」,更向已購得超平機票的乘客「派定心丸」，「恭喜各位快閃參加者。我們期待在航班上跟你見面，為你帶來優越稱心的尊貴體驗。祝大家旅途愉快！」帖文以著名作家徐志摩名作《再別康橋》名句自嘲，指這是「2019 開年限時頭等及商務艙機票，揮一揮衣袖開賣，不帶走一片雲彩結束！」，又hashtag「從小就學會錯就要認」，並用上近日成為熱話的「蘋果廣告製作公司」煙花背景，十分跟上網絡潮流。

國泰方面向購得「特惠」機票乘客大派「定心丸」，指可如常登機。（資料圖片）

網民讚「找數真漢子」 完美公關 「靚抽」

不少網民欣賞國泰的處理手法，帖文貼出不足一小時已有超過2,000人讚好，有人留言讚國泰「找數真漢子」值得欣賞，又有人指「今次是PR完美靚抽」；又有網民即時回覆查詢「幾時有香港出發快閃？」。國泰官方FB小編一一回應，令不少網民十分受落。

國泰表示，今次事件屬人為「輸入錯誤（input error）」，而非系統出錯（system error），不過會承認所有期間售出的頭等和商務客艙機票。