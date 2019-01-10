美國研究：65歲以上長者更易分享假新聞　數量是年輕人7倍

誰更容易在網上分享假新聞？美國紐約大學及普林斯頓大學周三（9日）共同發布一項研究結果，發現年紀愈大者，愈容易在網上分享假新聞網站的資訊，其中65歲以上長者的分享數量，是未滿30歲年輕人的大約7倍。 研究又指，政治立場傾向保守的人士，同樣較容易分享假新聞。

美國紐約大學及普林斯頓大學2016年找來2711人參與實驗，受訪者都有使用Facebook，當中近一半人同意向研究人員分享他們所有貼文資料。

研究人員觀察受訪者2016年美國大選期間使用社交網站的習慣，然後把他們所分享的資料，與新聞網站Buzzfeed及學者編製的「假新聞網站」名單比對。美國期刊《科學進展》（Science Advances）周三（9日）刊登研究結果。

整體約8.5%人分享假新聞

結果發現在整體受訪者中，分享假新聞的人數比例不算高，約為8.5%，即是每12個人中，約有1人會分享假新聞。

但研究同時發現，長者是分享假新聞的較高危族群。其中18至29歲受訪者中，僅約3%在網上散播這些假資訊，不過在年齡超過65歲的受訪者中，則有11%。

研究顯示，長者分享假新聞的頻率也更高。超過65歲的長者，他們分享出自假新聞網站的文章數量，平均是18至29歲年輕人的約7倍，同時也是30至44歲受訪者的3倍，以及45歲至64歲受訪者的2倍。

這項研究調查受訪者2016年美國大選期間在社交網站分享的貼文。（VCG）

學者：或與記憶力退化有關

負責這次研究、來自紐約大學的學者塔克（Joshua Tucker）稱，年長者與其他年齡層人士相比，較不善於在社交網站上分辨假資訊，導致他們更容易分享假新聞。

普林斯頓大學政治學教授蓋斯（Andrew Guess）則指，年長者記憶力退化所帶來的影響，也可能是原因之一，「隨著年老而帶來的記憶力衰退，會破壞人們抵抗『虛幻真相』的能力。」

研究指，2016年美國大選期間很多假新聞有利特朗普，故此造成更多共和黨支持者分享這些假新聞。（路透社）

共和黨支持者更易分享假新聞？

至於研究又發現，共和黨支持者比民主黨支持者更傾向分享假新聞網站的資訊，其中18%的受訪共和黨支持者曾分享假資訊，民主黨支持者則是4%。

研究指政治立場愈保守者，也愈會分享假新聞。

研究人員認為，共和黨支持者更容易分享假資訊，可能是因為在2016年美國大選中，很多假新聞都是對美國共和黨特朗普有利的新聞，引來更多共和黨支持者分享。他們指，若然大部分假新聞是對民主黨候選人有利，可能會出現相反的結果。

另外，研究發現不同性別、種族或收入的人士，在分享假新聞方面並沒有明顯差異。

（綜合報道）