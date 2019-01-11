美60年前電視劇神預言　男角名「特朗普」　騙小鎮居民出錢建牆

不少世界大事發生後，網民都會發現某些電視劇或電影原來早已「預言」。最著名的是《辛普森家庭》（The Simpsons）在2000年已提到美國總統特朗普（Donald Trump）會當選。 不過，有網民最近驚訝地發現，另一套1950年代的西部電視劇《追捕》（Trackdown）有一個同樣姓「特朗普」（Trump）的角色，這名騙子謊稱世界末日即將來臨，只有他能拯救小鎮居民，而方法竟是修建一道圍牆。

逾70集的《追捕》在1957年至1959年間播出，主要講述德州巡警吉爾曼（Hoby Gilman）追捕各種罪犯的冒險故事。

在1958年播出的這一集裏，演員多布金（Lawrence Dobkin）飾演騙子特朗普（Walter Trump），他打着大鼓來到小鎮，警告居民世界將在午夜毀滅，並建議興建一面巨大的牆來抵擋「宇宙大爆炸」。

最後他成功說服居民奉上大把鈔票為圍牆「埋單」，甚至有人計劃打劫銀行籌措建造費。

What the fresh hell. This is REAL. Filmed in 1958- about a conman who grifts a small town of suckers into building a wall. History not subtle enough for you? GUESS THE GRIFTER'S NAME

(And watch until the end) pic.twitter.com/6FA3p6KC00 — Alex Hirsch (@_AlexHirsch) January 9, 2019

更耐人尋味的是，劇中和現實中的特朗普連說話方式也非常相似，總是使用短句和簡單的詞彙，並喜歡自吹自擂。例如，劇中角色曾說：「我是獨一無二的， 相信我」、「我能在你們家周圍築起一道牆，保證什麼東西都無法穿透」、「你問我，怎麼建牆。你問我，我就來告訴你。」

SECURE THE BORDER! BUILD A WALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2014

劇中的特朗普還因為吉爾曼質疑他的說話，而揚言要告他侮辱；美國總統特朗普一再表示要控告所有貶低自己的人及團體，包括美國媒體、非政府組織，以及在2016大選時指控他性侵的10多名女子。

該集劇終時，特朗普在攜款潛逃之際被捕，被另一角色開槍打死。

A woman I don’t know and, to the best of my knowledge, never met, is on the FRONT PAGE of the Fake News Washington Post saying I kissed her (for two minutes yet) in the lobby of Trump Tower 12 years ago. Never happened! Who would do this in a public space with live security...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2018

（CBS／news.com.au）