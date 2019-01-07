特朗普首提「鋼圍牆」　威脅宣布緊急狀態　用軍費建牆

美國聯邦政府局部停擺進入第三周，總統特朗普（Donald Trump）周日（6日）首次提出以鋼材興建美墨邊境圍牆，以換取民主黨人通過撥款法案。惟他同時擺出強硬姿態，表示不排除動用總統權力宣布國家進入緊急狀態，並動用軍費來興建圍牆。

特朗普表示，與副總統彭斯（Mike Pence）、民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）進行了一場「富有成效」的會議，討論許多邊境安全問題。

他首次提出以鋼材興建圍牆，取代混凝土圍牆，並聲稱會致電美國鋼鐵公司（United States Steel）和其他公司討論有關的設計。署理白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）接受全國廣播公司（NBC）的電視節目訪談，他認為總統有意放棄混凝土圍牆，是希望平息民主黨人的不滿以及終止政府停擺。

↓↓特朗普發Twitter表示，打算興建美國製造的鋼造圍牆↓↓

V.P. Mike Pence and group had a productive meeting with the Schumer/Pelosi representatives today. Many details of Border Security were discussed. We are now planning a Steel Barrier rather than concrete. It is both stronger & less obtrusive. Good solution, and made in the U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月6日

惟特朗普提出新建議後，又馬上擺出強硬姿態，重申不排除宣布國家進入緊急狀態，這種另類方法來興趣圍牆。美國有線新聞網絡（CNN）引述一名白宮官員指出，特朗普傾向宣布緊急狀態，以動用軍費來建牆。

民主黨參議員德賓（Dick Durbin）在哥倫比亞廣播公司（CBS）的電視節目上指出，他不清楚特朗普是基於什麼來宣布緊張狀態，但強調如果特朗普無視法律、傳統和先例，他將面臨很多法律訴訟。

（綜合報道）