【墨西哥油管爆炸】鑽孔偷油引致事件　問題猖獗逾萬宗政府阻不了

墨西哥一間煉油廠附近周五（18日）發生管道大爆炸事故，死亡人數升至66人。事件再次暴露該國面對的一個嚴重問題：偷油。 爆炸事件的起因，源於有人在油管上鑽洞偷油，造成管道洩漏，附近民眾還歡天喜地跑去偷油，結果在這次悲劇中，死亡數字如此高。 新上任的墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel Lopez Obrador）誓言打擊偷油問題，但是這個「產業」的規模已達到3億美元，一年逾萬宗，豈是容易解決？

墨西哥油管爆炸：當時有大批小鎮居民拿着水桶等容器趕往現場，希望把洩漏的燃油運回家。（視覺中國）

事發地點位於墨西哥城（Mexico City）以北100公里伊達爾戈州（Hidalgo）的一個小鎮，事件已造成66人死亡、多人嚴重燒傷。

大眾慨嘆慘劇造成多人死傷，但是在悲劇背後，也有更多問題值得深思。

油管洩漏 居民卻很開心

事件起源於國有企業墨西哥石油公司一間煉油廠的輸油管道，但有人在這條管道上鑽孔偷油，造成洩漏問題。燃油洩漏到附近小鎮，居民看到這個情境，不是立即意識到有危險，反而歡天喜地，紛紛拿出水桶、大型罐子等可以載油的容器，跑去事發地點偷油回家。不幸在2小時後，現場就出現爆炸事故，大批居民遇難。

2018年12月剛上任的墨西哥新總統洛佩斯，隨即在Twitter發文表達關注，同時譴責偷油行為。

墨西哥油管爆炸：慘劇發生後，墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel Lopez Obrador）趕赴現場視察。（視覺中國）

類似的偷油事故，今次並非首度發生，2010年12月，墨西哥中部同樣發生因偷油而引起的管道爆炸起火事件，造成28人死亡，包括13個兒童。大火造成人命傷亡外，也燒毀大量房屋，5000人受影響。

墨西哥油管爆炸：事件造成多人死傷，政府批評有人偷油引致事件。（視覺中國）

墨西哥偷油問題有多嚴重？

該國的猖獗偷油問題，一時之間難以解決，單是在2018年首10個月，大大小小的偷油事件就估計多達1.26萬宗，平均每天42宗。

當地政府估計，這個「偷油產業」的規模高達3億美元（23.4億港元）。

墨西哥政府為了打擊此類罪案，已曾推出一系列措施，包括關閉「高風險」的油管、改由車輛運送燃油，又安排4000警務人員在部分油管附近駐守等。

但是該國面對的困難並不少，偷油是賺錢產業，幫派已在背後操控，就連各地小鎮居民也樂於做「幫兇」，這是因為幫派以免費燃油等誘因籠絡居民，結果這些居民紛紛反過來成為幫派的線眼，甚至警務人員到油管附近巡邏，抓捕偷油盜賊，竟然會遇到地方居民對抗。總統洛佩斯要解決偷油問題，並不容易。