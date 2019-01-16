【墨西哥大毒梟】前手下供稱　古斯曼曾以7.8億賄賂前墨國總統

人稱「矮仔」（El Chapo）的墨西哥大毒梟古斯曼（Joaquín Guzmán Loera）因販毒及洗錢被捕案，周二（15日）繼續在美國紐約審訊。古斯曼的「左右手」出庭作證指出，這名販毒集團首腦曾以一億美元（約7.8億港元），賄賂墨國前總統涅托（Enrique Pena Nieto）以換取自由。

代表古斯曼的辯方律師利希特曼（Jeffrey Lichtman）2018年11月指出，案中的真正的罪魁禍首，是古斯曼副手、目前仍逍遙法外的桑巴達（Ismael Zambada），而非古斯曼。他又指桑巴達賄賂整個墨西哥政府，當中包括前墨西哥總統涅托及卡爾德龍（Felipe Calderon）。當時涅托及卡爾德龍雙雙發聲明否認。

墨西哥大毒梟案：墨西哥大毒梟古斯曼（Joaquín Guzmán Loera）2001年首次逃獄，並於2014年2月被擒回，圖片為古斯曼於2014年2月22日被墨西哥海軍陸戰隊押送上直升機期間所攝。（路透社）

涅托曾「開天殺價」

不過自稱是古斯曼得力助手的證人西富恩特斯（Alex Cifuentes）周二（15日）作供時指，他早在2016年先告訴美國檢方，涅托2012年競選總統時聯繫古斯曼，向後者索賄2.5億美元，指如果古斯曼肯付錢就不需要躲藏及隱姓埋名。

古斯曼同年10月在涅托當選後，透過友人付予涅托一億美元。

西富恩特斯曾為哥倫比亞毒梟，自稱是古斯曼多年的親密夥伴，曾擔任後者秘書，並一同在墨西哥山區躲藏兩年。他2013年在墨西哥被捕，後來被引渡到美國，承認販毒罪。

墨西哥大毒梟案：古斯曼2015年7月再次逃獄的事件更震驚全球，他當時利用地下隧道逃離高度設防的阿爾蒂布蘭諾（Altiplano）監獄，隧道更設有電動車及路軌。（路透社）

專業毒梟及逃獄高手

古斯曼的販毒集團非常「專業」，利用龐大網絡及穿過邊境的地下通道運毒，《福布斯》雜誌估計，他的淨資產接近10億美元（約78億港元）。古斯曼被美國控告偷運逾155噸可卡因、大麻、海洛英等毒品進入美國，如果被裁定罪名成立，他餘生將在最高設防的美國監獄度過。他此前曾兩度在墨西哥入獄後均順利逃獄，及後都被迅即抓回。

古斯曼2015年7月再次逃獄的事件更震驚全球，他當時利用地下隧道逃離高度設防的阿爾蒂布蘭諾（Altiplano）監獄，隧道更設有電動車及路軌。

（綜合報道）