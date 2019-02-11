日本JR擬建聯絡線連接羽田機場　前往東京站僅需18分鐘

日本共同社周日（10日）報道，JR東日本有意建設機場聯絡線，連接羽田機場，預計2029年落成。屆時從羽田機場前往東京站僅需18分鐘，較現時需時40分鐘減少逾一半時間。

前往東京旅行除成田機場外，羽田機場是另一選擇。雖然降落羽田的國際航班不多，但從羽田機場前往東京市中心，比從成田機場方便得多。

不過今天前往羽田機場的鐵路只有兩條，而且都是私鐵。不論是搭乘京急線或是單軌鐵路，連接東京或新宿都需轉車，交通費亦不便宜。JR東日本決定展開工程，建設機場聯絡線連接羽田機場，按計劃屆時從羽田機場前往東京站僅需18分鐘，新宿站亦僅需23分鐘，較現時減少逾一半時間。

聯絡線將分為三部分，包括前往東京的「東山手線」、前往新宿的「西山手線」、及前往新木場的「臨海部線」。聯絡線將可能直通東北、高崎、常磐等各條原有線路。

現時羽田前往東京站最快是乘坐單軌列車，在品川轉乘JR線，需時約40分鐘。（Getty Images）

預計2029年落成

共同社報道指JR東日本正為建設新站鑽孔調查，並正著手環保評估。相關工程最快可在2月底前對外正式公布，預料可在2029年落成。但礙於勞動力不足關係，預料工程成本高昂，報道指JR東日本正向中央政府及東京都政府尋求協助。

在日本政府積極推動下旅遊業快速增長，而即使奧運結束後相信訪日旅客仍有增加趨勢。通過縮短羽田機場前往東京站時間，可讓旅客更方便轉乘新幹線等高速列車，促進周邊區域旅遊業發展。但有指此舉會進一步加速東京旅客極為集中，造成人流過多的問題。

（共同社）