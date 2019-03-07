【華為反擊】一文看懂華為與美國政府的官司戰

中國電訊巨頭華為周四（7日）宣布，入稟美國法院控告華府，意味在這場華為與西方國家的無形戰爭中，華為開始逐步反擊。這間中國企業對美方的指控，不單是銷售禁令違憲，同時更指控華府方面入侵該公司的伺服器。 無論官司最終判決如何，華為與美國之間的瓜葛，在最近數月已有擴展至全球迹象，到底雙方在最新一輪爭議鬥甚麼？

華為指控美國政府什麼？

華為周四（7日）宣布入稟美國法院，控告美國政府，是挑戰美國政府2018年實施《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA）第889條的合法性。

這法案2018年8月由美國總統特朗普（Donald Trump）簽署並正式生效，禁止聯邦部門及外判商禁止與華為有任何生意往來。華為批評有關措施是違憲，不滿遭美國針對。

美國指《國防授權法案》第889條實施的原意，是擔心華為的產品可能會植入後門軟件，成為北京方面刺探其他國家機密的工具。華為方面則強調，公司從來和將來都不會安裝後門軟件。

在入稟以外，華為周四（7日）還進一步指控美國政府，副董事長郭平在記者會上表示有證據顯示美國懷疑曾經入侵華為的伺服器，盜取電郵及原始碼。但華為方面沒有提供更詳細的資料去證明有關指控。

郭平表示，「限制華為參與美國和其他國家的5G網絡建設，只會損害這些國家的利益，而更快地部署5G網絡會使所有國家受益」。（美聯社）

專家：法院很大機會駁回華為訴訟

對於這場官司的結果將會如何，美國芝加哥約翰馬歇爾法學院（John Marshall Law School）教授施溫（Steven Schwinn）認為，俄羅斯防毒軟件生產商卡巴斯基（Kaspersky Lab）曾經在2018年11月入稟挑戰美國禁止政府網絡使用它們產品的禁令，但以敗訴收場，他指出兩宗事件有相同之處，因此認為華為的訴訟很大機會被駁回。

美國一直以國家安全為由向華為產品設封殺令，總部設於新澤西州的McCarter & English律師事務所的政府合約律師特納（Franklin Turner）認為，國會有權力保障美國免受國家安全威脅，因此法院或不會質疑有關決定。

但假如法院認為華為的指控可信，到時或可能要求美國政府披露相關文件，甚至要求官員作供澄清理據。

華為副董事長孟晚舟被捕案：美國總統特朗普2018年12月曾說，如果有助中美達成貿易協議，他將考慮介入孟晚舟案件。孟晚舟代表律師指出，有關言論反映案件背後有政治動機。（路透社）

華為與美國之間還有哪些官司？

美方與華為之間早有其他官司存在。美國署理司法部長惠特克（Matthew G. Whitaker）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）及國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen ）1月聯合宣布，刑事起訴華為及兩間附屬公司，以及華為副董事長孟晚舟，指他們涉嫌詐騙、妨礙司法公正及盜取T-Mobile美國分公司的商業機密等合共23項罪名。

美國政府指控華為的兩間子公司，即華為終端（Huawei Device Co Ltd）與華為終端美國（Huawei Device USA Inc），涉嫌在2012年至2014年期間，密謀竊取電訊商T-Mobile美國公司的商業機密。兩間公司之前已向法庭表示不認罪，案件將在2020年3月開庭審理。

其實華為也早在數年前起與T-Mobile漸生磨擦，2016年在美國對該公司提出專利侵權訴訟。

華為孟晚舟被捕：華為副董事長孟晚舟2018年12月1日在加拿大溫哥華被捕。（資料圖片）

由中美關係蔓延至全球

華為官司的走向，未來將影響中美關係，更甚是兩國之間的貿易戰。事件也影響全球，包括加拿大在2018年12月應美國要求拘捕華為副董事長孟晚舟後，美國申請引渡孟晚舟到美國，事件令加拿大和北京之間關係陷入僵局。另一方面，美國呼籲全球杯葛華為5G技術，令不少國家難以取捨，甚至可能動搖華府與傳統盟友之間的信任。

（綜合報道）