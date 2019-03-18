米高積遜孌童紀錄片風波　美兒童博物館移除3件展品

美國已故「流行樂之王」米高積遜（Michael Jackson，MJ）孌童爭議的紀錄片《Leaving Neverland》（暫譯：離開夢幻莊園）3月初在美國有線電視台HBO播映，引發眾多爭議。 美國印第安納波利斯兒童博物館（Children's Museum of Indianapolis）周日（17日）宣布，移除3件與米高積遜有關的展品。

印第安納波利斯兒童博物館號稱是全球最大型的兒童博物館，專門提供非牟利的「家庭學習經驗」。館方表示，已移除米高積遜具標誌性的Fedora帽子和白手套，以及一幅簽名海報展品。

館方發言人奧爾森（Leslie Olsen）向美國有線新聞網絡（CNN）發聲明表示，他們對觀眾的觀感相當敏感。聲明指館方以特別謹慎的態度，回應關於紀錄片《Leaving Neverland》這套涉及兒童性侵的影片，決定移除有關展品。

報道指，館方仍然展示數張米高積遜的照片，而照片是屬於一名1980年代被診斷患有愛滋病的孩童懷特（Ryan White）。報道指，懷特當年備受學校和社區排擠，但米高積遜給予他鼓勵和支持。館方解釋，由於米高積遜對該孩子有重大影響，所以才繼續展出照片。

↓↓↓館方繼續展示部分米高積遜的照片

Michael Jackson documentary: Children's museum removes Michael Jackson items following "Leaving Neverland" allegations - https://t.co/xWJyHw3hdO #LatestComments pic.twitter.com/gGcbHgEiPH — Latest Commentary (@LatestComments) 2019年3月17日

（美國有線新聞網絡／美國廣播公司）